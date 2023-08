Schremser Beers beendeten Saison mit Niederlagen gegen Titelkämpfer

Die Premierensaison in der 2. Bundesliga Mitte ging für die Schremser Beers am Dienstagsfeiertag mit einem Doubleheader gegen die ASAK Attnang-Puchheim Athletics zu Ende. Als Absteiger aus der höchsten Spielklasse kämpfen die Gäste noch mit den Centurions Wels um den Meistertitel, dementsprechend hoch hingen die Trauben für die Beers, die nach der Absicherung des dritten Platzes noch auf eine Fortsetzung der Siegesserie am Beers Field, die seit 2019 anhält, gehofft hätten. Damit wurde es aber nichts. Die Athletics gewannen beide Spiele, holten sich damit auch die Tabellenführung.

Bei hochsommerlichen Temperaturen und vor mehr als 150 Zusehern gab Beers-Manager Hannes Filler sein Comeback nach längerer Verletzungspause. Er schickte im ersten Spiel Alex Dailey als Pitcher auf den Mound um die in starker Besetzung auftretenden Oberösterreicher offensiv in Schach zu halten. Der Auftakt verlief jedoch nicht erfolgversprechend. Durch Hits, Walks und Wild Pitches erspielten sich die Gäste rasch eine 4:0 Führung, die sie bis zum dritten Inning weiter ausbauen konnten.

Schremser Offensive blieb leise

Die Schremser Offensive fand im ersten Spieldrittel kein Rezept gegen das sehr stark werfende Nachwuchstalent der Athletics. Zwar konnte man reihenweise Baserunner produzieren, daraus jedoch kein Kapital in Form von Runs schlagen. Auch zwei Werferwechsel auf Seiten der Gäste brachte keine wesentliche Verbesserung, die Bats der Schremser blieben leise. Erst kurz vor Spielende gab es für die Fans etwas zu jubeln, Thomas Wurz beförderte einen Ball über den Outfieldzaun für einen 2-Run-Homerun. Schlussendlich war dies jedoch nur Ergebniskorrektur, das erste Tagesspiel ging mit 11:7 verdient an die Mannen aus dem Hausruckviertel.

Daniel Spazierer sollte dann in der zweiten Partie als Werfer für die Beers für einen positiven Saisonabschluss sorgen. Wiederum gerieten die Waldviertler umgehend in Rückstand, diesmal konnten sie aber gleich zurückschlagen und ausgleichen. Zu Mitte des Spiels dann jedoch eine kleine Vorentscheidung: Unsicherheiten im Feldspiel der Schremser gepaart mit gutem Hitting und aggressivem Baserunning der A´s ließen den Rückstand auf vier Punkte anwachsen.

Gute Bilanz nach Premierensaison in der Bundesliga

Gegen das abermals sehr starke Pitching der Attnanger Werfer (zwei Import Spieler aus Nordamerika) konnte sich die Beers Offense nicht behaupten. Das Highlight des Tages bescherte den zahlreichen Fans jedoch Alex Dailey, der in seinem Auftritt für die Beers einen vielumjubelten 3-Run-Homerun über den Zaun schlug – seinen ersten in der Meisterschaft – und somit für einen versöhnlichen Abschluss sorgte. An der 9:12-Niederlage sollte dies jedoch nichts ändern.

Unterm Strich verabschiedeten sich die Schremser Beers mit einer guten kämpferischen Leistung vor einer Zuschauerkulisse, die in Baseball Austria wohl seinesgleichen sucht. Man beendet die Premierensaison in der 2. Bundesliga Mitte auf dem respektablen dritten Tabellenplatz mit einem Rekord von zehn Siegen aus 19 Spielen – sportlich ein schöner Erfolg.

Letztlich waren die Attnang Athletics zu stark, gewannen beide Spiele verdient und sind damit vor den beiden direkten Duellen gegen die Centurions Wels am kommenden Wochenende in der Pole Position - und haben jetzt auch die besseren Karten im Titelrennen: Während für Wels die Saison mit den direkten Duellen endet, hat Attnang danach noch zwei Partien gegen die Hallein Braves auf dem Programm.

Statistik:

SCHREMSER BEERS - ASAK ATTNANG-PUCHHEIM ATHLETICS 7:11 und 9:12.Beers: Hannes Filler, Daniel Bauer, Philipp Muck, Phillip Niel, Alexander Dailey, Thomas Wurz, Matthias Geist, Benjamin Böhm, Luca Bauer, Daniel Spazierer, Dominik Leser, Tobias Wagner, Dominik Bauer

Tabelle: 1. Attnang Athletics (18 Siege/2 Niederlagen) 0.900 Score, 2. Centurions Wels (19/3) 0.864, 3. Schremser Beers (14/9) 0.609, 4. Hallein Braves (8/14) 0.364, 5. Dirty Sox Graz (5/16) 0.238, 6. Gramastetten Highlanders (Mannschaft zurückgezogen).