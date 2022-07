Schremser Beers: Führung verteidigt

Werbung

Nach einer kurzen Sommerpause ging es für die Schremser Beers zum letzten Auswärtsspiel im Grunddurchgang nach Stockerau, wo es im Spitzenspiel gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Stock City Cubs II ging und außerdem die Danube Titans. Für die Granitstädter wurde das zum Triumphzug.

Herausragend war das Schlagerspiel gegen die Hausherren, das die Beers mit 22:0 für sich entschieden. Das Prädikat „Spitzenspiel“ verdiente die Partie allerdings nur bedingt. Während die Schremser in Bestbesetzung auftraten, fehlten bei Stockerau einige Spieler urlaubsbedingt, wodurch die Begegnung früh auf eine schiefe Ebene geriet. Daniel Spazierer ließ als Pitcher nur zwei Cubs-Schlagmänner auf die Bases, die Defensive war fehlerfrei. Nach fünf Innings gab‘s die Mercy Rule. Ähnlich klar verteilt waren anschließend die Rollen im Spiel gegen die Danube Titans, das die Beers 24:2 für sich entschieden. Die Braustädter legten schnell vor, bauten die Führung nach und nach aus. Als Pitcher agierten souverän Dominik Bauer, Michael Meindl, erstmalig nach einer mehrmonatigen Pause, und Matthias Geist.

Die Red Devils holten den dritten Saisonsieg. Am Bild: Matthias Weissenböck, Sebastian Pollak, Markus Böhm, Rainer Zeller, Rainer Fuchs, Sebastian Gruber, Lukas Schrenk, Thomas Müller, Ella Schrenk, Manuel Schrenk, Markus Müllner (stehend), Thomas Immervoll, Wilfried Permesser, Alexander Wiesinger, Tim Hoffelner und Christian Pollak-Müllner. Foto: W4 Red Devils

Auch die Woodquarter Red Devils waren im Einsatz, holten gegen die Vienna Bucks ihren dritten Saisonsieg – und das am 40. Geburtstag von Kapitän, Gründungsmitglied und Starting Pitcher Manuel Schrenk. Das Spiel gegen den direkten Konkurrenten in der Tabelle ging verdient an die Devils, die sich beim Heimturnier in Unserfrau 11:9 durchsetzten. Auch gegen die favorisierten Schwechat Blue Bats II hielten die Red Devils lange mit, verloren knapp 10:14.

Weiter geht‘s für die Devils am Sonntag in Tulln. Beim Saisonfinale der Beers in Eugenia geht es am Samstag nochmal gegen die Cubs und die Vienna Bucks. In den Play-offs stehen die Beers sicher, nun geht es um Rang eins im Grunddurchgang.