Regionalliga Ost

CRAZY GEESE - BEERS 6:9. Die Best-of-Three-Serie um den Einzug ins Liga-Finale wurde nach dem Split in Eugenia in der Vorwoche in Rohrbach entschieden werden. Dem Manager der Schremser Beers, Hannes Filler, stand für dieses wichtige Spiel beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. Pitcher Daniel Spazierer verkürzte sogar extra einen Auslandsaufenthalt und kam direkt vom Flughafen zum Spiel. Der Aufwand machte sich bezahlt. Die Waldviertler gewannen im Burgenland 9:6 und stehen damit im Finale.

Beide Teams starteten sehr konzentriert, es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Beers legten vor, die Crazy Geese konterten. Spazierer hatte die Batter am Mound weitgehend unter Kontrolle, dazu spielte die Defense nahezu fehlerfrei.

Das machte sich ab dem sechsten Inning bezahlt. Die Gäste begannen, sich abzusetzen. Gutes Hitting, einige Walks und Unsicherheiten bei den Heimischen sorgten für eine 9:2-Führung der Granitstädter. Die Rohrbacher verkürzten zwar noch auf 6:9, mehr war aber nicht drin.

Die Beers stehen im Finale. Wann die Best-of-Five-Serie ausgetragen wird, ist noch nicht sicher. Vorgesehen wäre ein Start am letzten September-Wochenende mit einem Doubleheader in Wien, danach geht‘s nach Eugenia.

Landesliga Ost

Zwei konträre Saisonhälften erlebten die Woodquarter Red Devils. Anfangs oft glück- und chancenlos, lief es nach der Sommerpause viel besser. Am Samstag endete die Saison mit dem Sieg im Unteren Play-off.

Durch die Absage der Danube Titans wurde aus dem Heimturnier ein Heimfinale gegen die Vienna Bucks. Devils-Pitcher Greg Gaines zeigte gegen seinen Ex-Klub eine konstante Leistung, unterstützt von stabilen Defensivleistungen und einer ambitionierten Offensive wurde ein vielumjubelter 9:5 Sieg erreicht.