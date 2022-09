Schremser Beers in perfekter Manier zu Titel

Werbung

Nachdem in der Vorwoche aufgrund der schlechten Witterung keine Finalspiele ausgetragen werden konnten, musste die Ligaentscheidung um eine Woche verschoben werden. Bei perfektem, spätsommerlichen Baseballwetter und einer Kulisse von an die hundert Zusehern stand einem Showdown zwischen den Blue Bats II aus Schwechat und den Schremser Beers nichts mehr im Wege. Da die Waldviertler vor zwei Wochen recht deutlich das erste Spiel der Best-of-3 Serie für sich entscheiden konnten, standen die Fledermäuse unter Zugzwang, spielten auch stark, konnten den Beers aber kein Spiel mehr abnehmen. Die Schremser gewannen das zweite Spiel der Serie 9:5 und krönten sich so zum Meister.

Am Mound für die Beers, wie so oft in dieser Saison, Daniel Spazierer. Hatte er die Gäste aus Schwechat vor zwei Wochen noch komplett im Griff und ließ das gesamte Spiel keinen Punkt zu, zeigten die Blue Bats, dass sie bereit sind zu kämpfen und schrieben im ersten Inning gleich an. Die Beers konnten aber postwendend kontern, und erzielten im ersten Inning, unter anderem durch einen 2-Run-Homerun von Hannes Filler, gleich vier Punkte. Das Spiel wurde auf sehr hohem Niveau geführt, gutes Pitching und fehlerfreie, starke Defensiven auf beiden Seiten ließen kaum Runs zu. Zur Halbzeit stand es 4:4.

Im fünften und sechsten Inning fiel dann allerdings die Vorentscheidung zu Gunsten der Beers. Aggressives Baserunning und harte Schläge zwangen die Gäste zu dem einen oder anderen Fehler in der ansonsten glänzend agierenden Defensive. Mit 9:4 ging es in das letzte Defensivinning. Die Beers behielten die Nerven, selbst nachdem sich die Bats nochmals aufbäumten und feierten vor den lautstarken Fans den Meistertitel in der Landesliga Ost.

Eine Perfect Season (17 Siege, 0 Niederlagen) wurde mit dem vierten Meistertitel der Vereinsgeschichte gekrönt. Eine dominante Vorstellung der Granitstädter, bei denen neben einigen Routiniers und Nachwuchsspielern auch ein paar Player aus vergangenen Zeiten ein Comeback gaben. Diese Mischung trug wesentlich zum Erfolg und zur guten Stimmung im Team bei.