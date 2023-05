Schremser Beers kassierten Dämpfer im Titelrennen

Nach einem soliden Saisonstart führte der vierte Spieltag die Beers nach einem spielfreien Wochenende in den Welser Stadtteil Wimpassing, wo man auf die beiden Top-Teams der 2. Bundeliga Mitte traf sollte. Die Erwartungen waren hochgesteckt, konnte man in den bisherigen Begegnungen gegen Wels und Attnang-Puchheim gut mithalten. Letztlich mussten sich die Granitstädter aber in beiden Begegnungen geschlagen geben.

Das erste Spiel gegen die Attnang Athletics endete mit einer 7:13-Niederlage. Manager Thomas Rzepa begann als Werfer für die Beers. In der Defensive musste er ein paar Umstellungen vornehmen, da einige Spieler nicht zur Verfügung standen. Zunächst nutzte man die Kontrollprobleme des gegnerischen Werfers, um einige Runs zu erzielen und in Führung zu gehen. Dennoch kam die Offensive nicht so richtig in Schwung, zu wenig harter Kontakt verhinderte Basehits und somit Baserunner, die Druck auf die Verteidigung der A´s ausüben hätten können. Mit Fortdauer der Partie übernahmen die Attnanger immer mehr die Kontrolle, Fehler in der Beers Feldverteidigung und aggressives Baserunning bescherten ihnen schlussendlich den Sieg. Ein Complete Game mit solidem Pitching von Rzepa war zu wenig, um den Absteiger aus der 1. Bundesliga zu bezwingen.

Motiviert gingen die Waldviertler in das zweite Spiel des Tages gegen die Centurions Wels, in dem Dominik Bauer als Pitcher die Verantwortung übernahm. Wiederrum erfolgte ein guter Start, und man ging früh mit 4:0 in Führung. Abermals jedoch zeigten sich die Schremser am Schlagmahl sehr zurückhaltend, zudem agierte die Defensive der Centurions sicher und fehlerfrei. Mit Fortdauer der Begegnung konnten sie Punkt um Punkt aufholen und die Führung übernehmen. Alex Dailey als zweiter Werfer für die Granitstädter ließ zwar keine weiteren Runs mehr zu, dennoch gelang es nicht mehr dem Spiel eine Wende zu geben. Wie in Spiel 1 zeigten die Beers auch in der zweiten Tagespartie gutes Pitching, jedoch fehleranfällige Verteidigung und eine schwache Ausbeute am Schlagmahl. 4:7-Niederlage.

Im Spiel der Centurions gegen die Athletics setzten sich die Attnanger nach einem lange ausgeglichen Spiel erst am Ende der Spielzeit mit 9:1 durch.

Für die Beers waren es zwei bittere Niederlagen, die man mit einer etwas besseren Leistung hätte verhindern können. Vor allem in der Offensive gelang es der Schremser Truppe nicht Akzente zu setzen. Mit einer Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen behauptet man zwar Platz drei, der Kampf um den Titel wird jedoch nun sehr schwierig.

Kurzfristig und überraschend mussten die Gramastatten Highlanders aus der Liga aussteigen. Dies hat zur Folge, dass der Spielplan wohl überarbeitet werden muss. Regulär hätten die Beers nun eine kleine Spielpause und würden erst wieder am 24. Juni zu Hause in den Spielbetrieb zurückkehren. Dies könnte sich nun jedoch ändern.