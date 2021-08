Nach dem erfolgreichen Turnier der Vorwoche legten die Beers am Sonntag gleich nochmal nach, holten bei unbeständigem Wetter zwei Siege gegen die Vienna Lawnmowers und die Danube Titans und zementierten damit Rang zwei weiter fest. Noch zwei Turniere stehen auswärts am Programm, ehe die Play-offs starten.

BEERS - LAWNMOWERS 15:1. Zum Auftakt revanchierten sich die Schremser bei den Lawnmowers für die empfindliche Niederlage vom Frühjahr. Im ersten Inning konnten durch gutes Hitting gleich acht Runs angeschrieben werden – eine Vorentscheidung. Danach plätscherte das Spiel so dahin, ernsthaft in Gefahr gerieten die Schremser hinter Pitcher Dominik Leser in keiner Phase des Spiels. Den Gästen gelang nur ein Punkt, die Beers hingegen stockten ihren Punktestand kontinuierlich auf und fuhren damit einen ungefährdeten Sieg in der ersten Partie des Tages ein.

BEERS - DANUBE TITANS 20:7. Die Beers waren vor den Titans, die die Lawnmowers im Zwischenspiel besiegt hatten, gewart. Beers-Ass Daniel Spazierer sollte es als Werfer für die Heimischen richten, und er enttäuchte die zahlreich erschienenen Fans nicht. Er hatte die Bats der Titans vom Start weg gut im Griff, die Defensive agierte sicher und in der Offensive lief es rund. Zahlreiche Hits, darunter auch einige Homeruns, ließen den Punktestand kontinuierlich anwachsen. Kurz vor Schluss zog jedoch ein Gewitter mit Regen über dem Beers Field auf und das Spiel musste für 45 Minuten unterbrochen werden. Glücklicherweise besserte sich das Wetter jedoch wieder und es konnte weitergespielt werden. Drei Outs waren für den zweiten Sieg noch erforderlich, doch die Titans steckten wieder nicht auf und erkämpften sich durch Hits und Unsicherheiten bei den Beers noch einige Punkte. Der Rückstand war jedoch zu groß, nach dem dritten Out freuten sich Spieler und Fans, die trotz des schlechten Wetters mitfieberten, über den zweiten Tagessieg.