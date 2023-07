Schremser Beers: Licht und Schatten beim letzten Auswärtsspieltag

Im oberösterreichischen Hausruckviertel führte die Schremser Beers der letzte auswärtige Spieltag der Saison. Gegen die zuletzt starken Hallein Braves und die bundesligaerprobten Attnang Athletics wollten die Granitstädter den dritten Tabellenrang festigen. Keine leichte Aufgabe, zumal einige kurzfristige Absagen den Kader obendrein auf ein Minimum von neun Spielern schrumpfen ließen. Die Beers behaupteten sich dennoch in Oberösterreich, holten einen Split.

Schon der Start in den Tag verlief gegen die Hallein Braves vielversprechend. Thomas Rzepa, der diesmal auch als Manager agierte, übernahm die Verantwortung als Pitcher. Die Offensive begann etwas verhalten, konnte sich im Verlauf des Spiels jedoch steigern und die Batsmen der Schremser verbuchten einige schöne Hits. Bis zur Mitte der Partie wurde ein komfortabel wirkender Vorsprung herausgespielt werden, auf dem man sich jedoch nicht ausruhen konnte. Die mit einigen lateinamerikanischen Spielern gespickte Lineup der Braves steckte nicht auf und verkürzten im vierten Inning mit einem mächtigen Grand Slam Homerun auf 9-15. Rzepa übergab nach diesem Schlag an Mike Preißl, der ohne weitere Gegenpunkte den Spielabschnitt beenden konnte. Im letzten Inning dann die Entscheidung zugunsten der Beers, 6 weitere Runs sorgten für einen letztendlich deutlichen 22:10-Erfolg der Granitstädter. Offensiv traten Alex Dailey und Christoph Kropik mit jeweils 3 Hits und Phillip Niel mit seinem ersten Schlagerfolg der Saison und 4 erzielten Runs in Erscheinung, Defensiv ist die Pitchingleistung von Michael Preißl, der in zwei Innings nur einen Run zuließ, hervorzuheben.

Gegen die Attnang Athletics machte sich im zweiten Spiel jedoch letztlich ein Klassenunterschied bemerkbar. Alex Dailey sollte im zweiten Tagesspiel die starken Schlagmänner der Gastgeber in Schach halten. Drei Innings lang gelang dies auch recht gut. Offensiv tat man sich gegen den amerikanischen Import der A´s sehr schwer, zu umfangreich war das Arsenal an Pitches. Nur vereinzelt gelang ein Hit, nur sehr selten kamen die Schremser auf Base. Im vierten Spielabschnitt übernahm Dominik Bauer als Werfer, haderte aber mit der Strike-Zone des Umpires und musste weitere fünf Gegenpunkte hinnehmen. Die Defense der Oberösterreicher zeigt sich von seiner besten Seite und verwandelte die Schläge der Beers immer wieder in sichere Outs. Mit dem Rücken zur Wand musste Michael Preißl ein weiteres Mal auf den Mound, wurde nun aber von seinen Hinterleuten im Stich gelassen. Insgesamt 6 Errors führten dazu, dass die Attnanger uneinholbar davonzogen. Nach 5 Innings musste man eine herbe 2:18-Niederlage zur Kenntnis nehmen.

Im ersten Spiel des Tages gewinnen die Wels Centurions mit 14-4 gegen die Hallein Braves und behaupten damit ihre Tabellenführung.

Für die Schremser Beers gibt es jetzt noch zwei Heimspieltage mit Doubleheadern. Am kommenden Sonntag empangen die Beers die Hallein Braves für einen Showdown. Am 15. August kommen die Attnang Athletics im Waldviertel.