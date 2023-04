Schremser Beers: Mit neuem US-Coach in die neue Liga

Werbung

Mit Beers-Trikot und -Kapperl im Gepäck machten sich Wolfgang Styll, Martin Weiss und Mario Anibas am Samstag nach Schwechat zum Flughafen auf, um den neuen Trainer der Schremser Baseballer in Österreich zu begrüßen und ihn nach Schrems zu holen.

Dort wird Alexander Michael Dailey das nächste halbe Jahr verbringen. Der 24-Jährige kommt aus Sacramento in Kalifornien und will die Beers, die nach dem Landesliga-Meistertitel in die 2. Bundesliga Mitte aufgestiegen sind, als Sprungbrett für seine weitere Baseball-Karriere nutzen. „Er ist ein Outfielder, in der Defense und im Hitting sehr gut drauf“, stellt Beers-Vorstand Wolfgang Styll den Neuen etwas vor. „Für ihn ist oberste Priorität, sich in die Auslage zu spielen. Für uns ist viel wichtiger, dass er den Nachwuchsbereich neu aufbaut.“

Der war vor einigen Jahren sehr gut angelaufen, kam durch die Corona-Jahre aber fast komplett zum Erliegen. „Vier Spieler sind übrig, die sind aber jetzt alt genug, um im Seniors Team mitzuspielen“, erklärt Styll. „Wir starten also praktisch bei Null.“

Dailey soll Schüler für Baseball begeistern

Dailey soll die letzten drei Schulmonate nutzen, Kindern aus Volksschule und Mittelschule bzw. Gym-Unterstufe den Baseball-Sport schmackhaft zu machen, wird dafür die Schulen der Umgebung besuchen. „Wir sind personell im Verein nicht so gut aufgestellt, um in diesem Bereich so zu arbeiten, wie wir gerne möchten. Also haben wir beschlossen, uns wieder Unterstützung zu holen“, so Styll.

Die damit einhergehende Verstärkung für das Erwachsenen-Team nimmt man freilich gerne an. Der Schritt ins Abenteuer Bundesliga – bis 2020 war die 2. Bundesliga noch die Regionalliga – fiel den Beers leichter, als angenommen. Zumal sich auch die Carinthian Celts wegen Spielermangel zurückzogen, daher alle Auswärtsspiele in Oberösterreich zu bestreiten sind. „Die Distanzen sind fast mit der Landesliga vergleichbar“, so Styll.

„Obere Tabellenhälfte wäre schön“

Gespielt wird an zehn Spieltagen in Dreierturnieren, davon dreimal am Beers Field in Eugenia – erstmals am 29. April.

Konkurrenten in der 2. Bundesliga sind Serienmeister Centurions Wels, der langjährige Erstligist Attnang Athletics, der Tiroler Landesmeister Hallein Braves, die Graz Dirty Sox und die Gramastetten Highlanders. „Eine starke Liga“, findet Styll, sieht Wels und Attnang als Favoriten. Dahinter hofft er, sich mit den Beers, die ohne den an der Schulter operierten Hannes Filler auskommen müssen, klassifizieren zu können. „Wir haben eine starke Truppe“, betont er. „Wichtig ist aber, gute Leistungen, schöne Spiele zu zeigen. Wenn die obere Tabellenhälfte rausschaut, wäre das schön.“

Das Training dafür läuft seit Wochen. Am 15. April ist Trainingslager in Eugenia.