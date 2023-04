Schremser Beers mit Split zum Saisonauftakt in der 2. Bundesligaa

Nach der sportlich perfekten Saison 2022 starteten die Schremser Beers am Wochenende als Aufsteiger in die 2. Bundesliga Mitte. Nach vielen Jahren ein Wiedersehen mit alten Bekannten und auch neuen Teams und Spielern. Die Vorrbereitung verlief aufgrund der zuletzt schlechten Witterung eher durchwachsen. Der Start funktionierte aber sehr gut.

Manager Thomas Rzepa übernahm gleich im ersten Spiel die Verantwortung und begann als Werfer. Gegner Hallein entpuppte sich als ebenbürtiger Gegner. Rzepa gelang ein tadelloser Einstand. Zwar kamen Spieler der Braves immer wieder auf Base, konnten jedoch kaum Kapital daraus schlagen. Offensiv lief es von Beginn weg erfreulich für die Schremser, zahlreiche Hits und auch Walks bescherten den Beers eine frühe Führung. Im ersten Drittel erspielten sich die Salzburger zwar eine 4:3-Führung, welche jedoch nicht allzu lange hielt. Nach fünf Innings jubelten die Beers über ihren ersten Erfolg in der zweithöchsten Spielklasse. 15:5!

Am Samstag erstmals Action am Beers Field

Gegen die Wels Centurions, den Meister der vergangenen vier Jahre hingen die Trauben um einiges höher. Dabei rückte der neue Beers-Import Alexander Dailey auf den Wurfhügel. Dieser lieferte eine solide Leistung, blieb aber doch etwas hinter den in ihn gesetzten Erwartungen zurück. Gegen eine sehr kompakte Truppe der Centurions gelangen ihm zwar einige Strike Outs, aber er ließ auch sehr viele Batter per Walk auf die Bases. Die Outfield-Verteidigung der Waldviertler zeigte sich zudem etwas löchrig. Am Ende stand eine 3:13-Niederlage.

Das dritte Spiel des Tages entschieden in einem Pitcher‘s Duel die Centurions mit 9:0 gegen die Braves für sich.

Ein Split zum Saisonauftakt war ein beachtlicher Start für die Schremser Beers. Mit einer suboptimalen Vorbereitung mit wenigen Trainings und ohne Vorbereitungsspiele kann man mehr als zufrieden sein. Der „Rost“ ist dem Team noch anzumerken, dieser sollte mit Fortdauer der Saison jedoch spürbar abfallen. Am Samstag steigt schon das erste von drei Heimturnieren in dieser Saison. Auf dem Beers Field in Eugenia sind die Wels Centurions und die Graz Dirty Sox zu Gast. Los geht’s um 10 Uhr.