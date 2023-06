Schremser Beers siegten im Doppelpack

Midseason Gameday – zur Sommersonnenwende stand für die Schremser Beers ein weiterer Spieltag am heimschen Field in Eugenia auf dem Programm. Nach mehrwöchiger Spielpause freute man sich bei den Beers auf das Heimturnier der 2. Bundesliga Mitte mit den Hallein Braves und den Graz Dirty Sox. Jedoch erfolgte am Tag zuvor die Absage der Grazer aufgrund von Spielermangel. Nichtsdestotrotz reorganisierte man kurzerhand den Spieltag auf einen Doubleheader gegen die Braves aus Hallein, alsozwei Spiele gegen den verbliebe nen Gegner.

Vorne weg: Die Beers konnten beide Spiele gewinnen. Hallein erwies sich von Beginn an als ebenbürtig, die mit zahlreichen aus der Karibik stämmigen Spielern gespickten Salzburger hielten von Beginn weg dagegen

und lieferten dem Publikum einen spannenden und interessanten Schlagabtausch. Am Ende setzten sich die Beers aber 4:0 durch.

Mit Selbstvertrauen gingen die Schremser dann in das zweite Spiel gegen die Salzburger. Spannend ging's hin und her, die Gäste ließen sich in keiner Phase des Spiels abschütteln und kamen immer wieder zurück. Mit einem Flyout von 3rd Baseman Phillip Niel konnte der 7:6-Sieg im zweiten Tagesspiel der Schremser schließlich unter Dach und Fach gebracht werden.

Für die Beers stehen nun drei Spieltage in der Ferne auf dem Programm, bevor am 30. Juli der nächste Heimtermin stattfinden wird. Mit einer Bilanz von sechs Siegen bei vier Niederlagen befindet man sich nach wie vor im vorderen Bereich der Tabelle der 2. Bundesliga Mitte und kämpft damit weiterhin um die Meisterschaft.