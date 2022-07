Schremser Beers sind weiter Spitze

Werbung

Nach fünf Spieltagen und zehn Spielen sind die Schremser Beers nach wie vor ungeschlagen und weiterhin Tabellenführer in der Landesliga Ost. Nach einer kurzen Sommerpause geht es dann mit den entscheidenden Spielen in Hinblick auf die Play-offs weiter, wo man dann an zwei Wochenenden gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Stock City Cubs II treffen wird: Auswärts am 23. Juli in Stockerau und eine Woche später dann zu Hause am Beers Field entscheidet sich der Sieg im Grunddurchgang. Dieser ist im Hinblick auf weitere Heimspieltermine wichtig, wollen die Schremser ihrem Publikum noch weitere Spiele am Beers Field präsentieren.

Der 5. Spieltag in der Landesliga Ost bescherte den Beers die kürzeste Anreise zu einem Auswärtstermin. Nur knapp 10 bis 15 Minuten entfernt liegt das Hells Gate, die Heimspielstätte der Woodquarter Red Devils, wo die Schremser die nächsten Spiele zu absolvieren hatten. Gegen die Vienna Lawnmowers gab‘s einen 15:8-Erfolg. Und dass, obwohl die Vorzeichen für diesen Spieltag nicht gerade positiv waren.

Auch das Derby gegen die Woodquarter Red Devils wurde klar gewonnen: 29:3. In der Offensive lief es von Beginn weg sehr rund, zahlreiche Hits und Walks sorgten für eine klare Führung.

Die Partie Lawnmowers gegen Red Devils ging klar an die Gäste aus Wien, ein 13-Run Inning sorgte dabei für die Vorentscheidung.