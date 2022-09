Schremser Beers spielen um den Meistertitel

Werbung

Der Erfolgslauf der Schremser Beers geht weiter. Nach dem makellosen Grunddurchgang marschierten sie auch durch das Obere Play-off, dass am Samstag auf dem heimischen Beers Field ausgetragen wurde. Mit dem Sieg gleich im ersten Spiel fixierten die Granitstädter den Einzug in die Finalspiele.

Damit erfüllten die Beers die hohen Erwartungen. Durch den ersten Platz im Grunddurchgang hätten sich die Schremser sogar eine Niederlage leisten können, mit einem Sieg im zweiten Spiel dennoch ins Finale kommen können. Die Beers machten bei spätsommerlichem Wetter aber ohnehin schon im ersten Spiel am Vormittag gegen die Stock City Cubs alles klar.

Die beiden Partien in der Regular Season gewannen die Beers klar. Die Stockerauer kamen aber mit Bundesliga-Verstärkung ins Waldviertel. Vor allem das Pitching zeigte sich dadurch stark verbessert. Gleichzeitig begannen die Beers unrund. Das Ergebnis: Drei Punkte im ersten Inning. Erst im vierten Abschnitt gelang den Schremsern der erste Run. Die Defense um Pitcher Daniel Spazierer spielte jetzt solide, ließ kaum einen Cub mehr auf Base. Auch die Schlagmänner kamen auf Betriebstemperatur. Der Ausgleich gelang, bald gingen die Hausherren in Führung und der Vorsprung wuchs. Auch ein Pitcherwechsel brachte Stockerau nicht mehr ins Spiel zurück.

Ein 2-Run-Homerun von Catcher Thomas Rzepa und eine Stolen Homeplate nach einem Wild Pitch durch Thomas Wurz sorgte sogar für ein Ende durch die Mercy Rule nach fünf Innings. Aus dem engen Spiel war ein 13:3-Sieg geworden.

Stockerau verpasste auch die zweite Chance auf das Finalticket, verlor gegen die Schwechat Blue Bats (4:14), nachdem sich diese gegen die Lawnmowers durchgesetzt hatten.

Damit stehen die Beers im Finale gegen Schwechat, das wieder im „Best of three“-Modus ausgetragen wird. Das erste Spiel steigt am kommenden Samstag in Schwechat, das Rückspiel dann am 17. September in Eugenia – wie falls nötig auch das Entscheidungsspiel.