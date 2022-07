Schremser Beers Talent ist bei der EM dabei

Werbung

Obwohl erst zehn Jahre alt wurde Ben Preißl (Schremser Beers) für das österreichische U12-Nationalteam anlässlich der Europameisterschaft in Wien einberufen. Unmittelbar nach Schulschluss wurde dieses zu einem dreitägigen Trainingslager zusammengezogen, danach ging’s auf der Wiener „Spenadlwiese“ mit dem Turnier los.

Das „Team Austria“ hatte in der Vorrunde mit dem späteren Europameister Deutschland, Finalteilnehmer Tschechien und Frankreich übermächtige Gegner. Somit musste man in den Relegationsspielen gegen den Abstieg antreten, in denen die Kids mit viel Teamgeist und einem engagierten Auftreten Litauen (22:3) und Ungarn (17:2) klar besiegen konnten. Letztendlich blieb der von den vielen Fans umjubelte sechste Rang und der fixe Startplatz für die EM 2023.

Ben Preißl kam in zwei von fünf Spielen als Pitcher und 2nd Baseman zum Einsatz. „Als jüngster Spieler im Team waren diese Tage besonders wertvolle Erfahrungen für ihn, da er auch noch 2023 in dieser Altersklasse spielberechtigt wäre“, berichtet sein Vater Michael Preißl.