Schremser Beers-Talent spielt im Nationalteam

Werbung

Wie bereits berichtet durfte der zehnjährige Ben Preißl mit 35 anderen Nominierten am Tryout des U12-Baseball-Nationalteams teilnehmen. Nach einem zweitägigen Training im Februar wurde er zu den finalen Auswahlspielen eingeladen. Bei einer weiteren Spielbeobachtung im Dress der Traiskirchen Grasshoppers, für die er heuer aufgrund des fehlenden Teams der Schremser Beers in dieser Alterskategorie aufläuft, dürfte er die Coaches überzeugt haben. Er wurde gemeinsam mit 15 anderen Spielern aus zehn Vereinen, von Wien bis Vorarlberg, für den endgültigen Nationalteamkader nominiert.

Bereits in zwei Wochen startet die Vorbereitung mit einem viertägigen, internationalen Turnier in Staranzano (ITA). Danach wird es noch ein Trainingslager geben, bevor Anfang Juli der Höhepunkt der Saison, die U12-Europameisterschaft in Wien stattfindet. Dort werden Deutschland, Frankreich und Tschechien die Vorrundengegner sein.

„Ben spielt seit seinem vierten Lebensjahr mit Herz und Seele Baseball. Er ist ehrgeizig, begeistert, aber nie verbissen!“, erzählt seine Mutter Sabine. Und Vater Mike fügt hinzu: „Unser Garten wurde fast zum Baseballfeld umfunktioniert. Wir müssen ihn manchmal sogar bremsen, aber ein Beers-Training versäumt er nie!“