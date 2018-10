Regionalliga Ost, Finale

BEERS - PIRATAS 8:9.

Ein Punkt gab am Ende den Ausschlag. Die Schremser Beers mussten sich im fünften Finalspiel den Piratas del Caribe geschlagen geben und verpassten somit den Meistertitel knapp.

Das alles entscheidende Spiel lockte am Samstag bei schönem Herbstwetter viele Zuschauer auf das Beers Field in Eugenia. Sie sahen in der wichtigsten Partie des Jahres Thomas Rzepa auf den Mound stapfen. Die gesamte Saison nicht als Pitcher im Einsatz sollte er im letzten Spiel den Ausschlag geben. Das ging auf.

Die Gäste brachten zwar Schlagmänner auf Base, Zählbares sprang aber nicht heraus. Offensiv lief es für die Beers durchwachsen, dennoch brachten einige Hits, darunter ein Two-Run-Homerun von Rzepa, eine 4:1-Führung nach vier Innings.

Im fünften Spielabschnitt übernahm Manager Hannes Filler als Werfer und verteidigte die Führung bis ins siebente Inning. Diese sollte sich jedoch als „verflixt“ herausstellen. Die Piratas drehten auf 6:4 um. Daniel Spazierer übernahm als Beers-Pitcher. Die Spannung gipfelte auf 8:6 für die Piratas im Schlussinning. Knapp vor Schluss brachte Daniel Bauer mit einem Schlag ins Outfield beide Beers-Läufer „heim“. Extra-Inning!

Dort ging‘s nach zwei Outs und einem Walk von Thomas Eber für die Beers um alles. Ein Strike-Out krönte schließlich die Piratas zum Meister.