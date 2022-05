Schremser Beers-Weste bleibt weiß

Werbung

Auch am dritten Spieltag, der die Schremser Beers nach Wien auf die Spenadlwiese für zwei Spiele gegen die Vienna Bucks und die Schwechat Blue Bats führte, behielten die Granitstädter ihre Weiße Weste, führen souverän die Landesliga Ost. Kein leichtes Unterfangen, mussten die Beers vor allem im Pitching-Bereich Spieler vorgeben.

Zum ersten Mal in der Saison betrat Thomas Wurz gegen die Bucks den Mound für die Beers. Nach guten Leistungen im Training erwartete man sich vom Coaching Staff recht viel. Er konnte die Erwartungen jedoch nicht wirklich erfüllen. Nach einem Inning machte er Jakob Wagner Platz, der allerdings auch unter den Erwartungen blieb. Auch offensiv ging es verhalten los. Dennoch hielt man den Rückstand in Grenzen. Im zweiten Spielabschnitt übernahm Manager Hannes Filler die Verantwortung als Werfer. Ab diesem Zeitpunkt stabilisierte sich das Spiel der Beers, Outs wurden in der Defensive erzielt, Runs in der Offensive. Schlussendlich jubelten die Beers über den knappen fünften Saisonerfolg.

Im zweiten Spiel gegen Schwechat musste eine Leistungssteigerung her. Pitcher Dominik Bauer erhielt von Manager Filler das Vertrauen – und zahlte es zurück, hatte die Schlagmänner gut im Griff. Offensiv lief das zweite Tagesspiel weitaus erfolgreicher. Im letzten Inning gab dann noch Thomas Rzepa sein Saisondebut am Mound, um den Sack zuzumachen.

Nach einer Woche Pause geht es für den Tabellenführer dann auch erstmals auf dem heimischen Beers Field in Eugenia zur Sache. Bereits am kommenden Wochenende gibt‘s dort ein Auftaktevent.