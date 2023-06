Schremser wieder für Nationalteam nominiert

Wie auch schon 2022, als er bei der Heim-EM in Wien Teil der Mannschaft war, wurde der aus Weitra stammende Ben Preißl, auch heuer in das U12-Baseball-Nationalteam einberufen. Als einer von 16 Spielern aus ganz Österreich wird er Anfang Juli an den diesjährigen Europameisterschaften in Valenciennes, Frankreich, teilnehmen.

Bereits im Februar musste sich Ben bei einem der Tryouts mit vielen jungen Baseballern aus Österreich messen. Im Mai kam die Einberufung in den erweiterten 20-Spieler-Kader. Dieser wurde zu einem Trainingslager in Regensburg zusammengezogen, wo er den endgültigen Cut schaffte.

Training bei Beers und Traiskirchen Grasshoppers

Das Ziel für Team Austria bei der EM heißt eindeutig Klassenerhalt, wobei die Spiele gegen die europäischen Spitzenteams aus Tschechien, Deutschland, Holland, Italien oder Frankreich eine Herausforderung darstellen. Die direkten Gegner um den Abstieg sind voraussichtlich Litauen und Großbritannien.

Ben trainiert seit seinem siebenten Lebensjahr bei den Schremser Beers. Im Meisterschaftsbetrieb spielt der begeisterte Baseballer für das Nachwuchsteam der Traiskirchen Grasshoppers, versäumt aber auch kein Spiel des heuer in die Bundesliga aufgestiegenen Beers Erwachsenen-Teams. Die Beers-Community hält dem hoffnungsvollen Youngster die Daumen für das anstehende finale Trainingslager und die EM in Frankreich.