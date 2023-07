Souveräne Schremser Beers

Der sechste Spieltag führte die Beers in das nahe Mühlviertel, konkret nach Lichtenberg nördlich von Linz, zur Heimspielstätte der Gramastetten Highlanders. Da das Heimteam aus Spielermangel aus der Liga aussteigen musste, tritt es nur gelegentlich in Freundschaftsspielen an. So auch am ersten Wochenende, wo man ein Dreier-Turnier mit den Graz Dirty Sox absolvierte. Zunächst siegten die Beers gegen die Gastgeber. Für die Meisterschaft zählte daher aber nur die Begegnung gegen die Steirer. Und diese gewannen die Beers souverän mit 21:4. Auf die Schremser wartet nun ein schweres und intensives Restprogramm, bei dem man ausschließlich gegen die Topteams der Liga spielen wird. Am nächsten Wochenende trifft man in Wels auf Titelverteidiger Centurions.