Regionalliga Ost

WANDERERS II - BEERS 0:9 & 1:16. Erfolgreicher Ausflug in die Bundeshauptstadt für die Schremser Beers, die dort dort Farmteam der Vienna Wanderers zweimal klar besiegten.

Daniel Spazierer eröffnete das erste Spiel als Pitcher und lief zur Höchstform auf – kaum Basehits, dementsprechend wenige Runs. Offensiv lief es für Schrems hingegen eher durchwachsen, trotz einiger schöner Hits. Fehler auf den Bases verhinderten viele Punkte. Da die Wiener aber gegen Spazierer nichts ausrichten konnte, stand nach zwei Stunden dennoch ein klarer 9:0-Sieg für die Beers.

Für das zweite Spiel übernahm Boomer Saunders am Mound und konnte fast nahtlos an die Leistung Spazierers anschließen. Auch er hatte die Schlagmänner gut im Griff. Diese erzielten zwar den ersten Punkt, das sollte aber der einzige bleiben. Die Beers nutzten die teils unkontrollierten Pitches der Wanderers-Pitcher für schöne Treffer. Offensives Highlight des Tages war ein Solo-Homerun von Saunders – eine Seltenheit auf dem sehr großen Feld der Spenadlwiese. Die Beers bauten den Vorsprung kontinuierlich aus, siegten schließlich nach 105 Minuten via Mercy Rule im fünften Inning 16:1.

Weiter geht‘s für die Granitstädter am 9. Juni daheim gegen die Schwechat Blue Bats – danach gibt‘s zur Saisonmitte eine kleine Pause.

Landesliga Ost

Für die Woodquarter Red Devils gab‘s am Wochenende das erste Heimturnier der Saison am Hells Gate in Altweitra. Und dabei gab‘s auch gleich das Derby gegen die Zwettler Originals – verstärkt mit einigen Schremser Beers.

Hier setzten sich die Zwettler klar 18:2 durch. Gegen Originals-Pitcher Jürgen Hauer fanden die Devils kaum ein Mittel. Gegen die Stock City Cubs hatten die Zwettler ordentlich zu kämpfen. Unterm Strich stand aber der zweite Sieg: 8:5.

Etwas knapper verlief dann die zweite Partie der Red Devils, zum Abschluss des Turniers, gegen die Vienna Bucks. Am Ende stand aber dennoch eine klare Niederlage – 3:11.