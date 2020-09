Am letzten Spieltag der Regular Season ging es für die Woodquarter Red Devils daheim am Hells Gate gegen die Vienna Lawnmowers und die Wiener Neustadt Diving Ducks II. Für die Altweitraer sollte dabei zumindest ein Sieg her, um sich damit den fünften Platz im Grunddurchgang und Heimrecht im Unteren Play-off zu sichern. Kein leichtes Unterfangen, handelte es sich doch um die beiden Top-Teams der Liga.

Am Anfang stand das Duell gegen die Lawnmowers. Greg Gaines hielt die Schläger der Gäste in Schach, die Heimischen gingen mit 5:2 in Führung. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für die Heimischen, für die Tim Hoffelner den entscheidenden Punkt machte.

Somit ging es im letzten Spiel der Regular Season für die Devils um den Tagessieg gegen die Tabellenführer, die Diving Ducks II. Da sich im ersten Spiel neben Hoffelner und Floh auch noch Lukas Schrenk verletzte, boten die Devils Franz Helmreich und Benjamin Pollak wurde Ersatz auf. Mit der Rumpftruppe sanken die Siegchancen. Die Ducks gingen früh in Führung, siegten mit 25:3.

Softballturnier. Am kommenden Samstag findet das zehnte Softballturnier für Jedermann am Hells Gate statt. Infos: info@w4reddevils.com oder unter 0664/88626311.