Woodquarter Red Devils: Niederlagen zum Start

Mit einem Turnier gegen die Metrostars III und die Lawnmowers starteten die Woodquarter Red Devils in der Wiener Freudenau in ihre mittleweile 21. Liga-Saison. Diese begann jedoch mit zwei Niederlagen.

Besonders gegen die Metrostars im ersten Spiel rechneten sich die Alt-Weitraer durchaus Siegchancen aus. Es entwickelte sich auch ein Spiel auf Augenhöhe – auch wenn die Wiener mit Lutz Rauch einen früheren Nationalteam-Spieler am Mound hatten. Nach vier ausgeglichenen Innings wurde das fünfte zum Wendepunkt. Die Mets setzten sich um vier Punkte ab, holten im sechsten Inning den 6:2-Sieg. Dementsprechend motiviert starteten die Red Devils ins Spiel gegen die Lawnmower, in dem sie aber von Beginn weg hinten nach waren. Am Ende stand eine 3:25-Pleite.