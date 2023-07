Zwei Niederlagen: Keine Titelambitionen mehr bei den Schremser Beers

Mit hohen Erwartungen und Ambitionen traten die Beers die Fahrt nach Wels an, um im Kampf mit dem Titelverteidiger Wels Centurions die Chance auf

einen möglichen Titelgewinn zu wahren. Hochsommerliche Temperaturen mit über 30 Grad machten die schwierige Aufgabe nicht gerade leichter, dennoch herrschten perfekte Bedingungen auf der noch sehr neuen und ansehnlichen Baseballanlage in Wels/Wimpassing vor. Mithilfe einiger Unsicherheiten in der Schremser Verteidigung konnten sich die Gastgeber im ersten Spiel des Tages absetzen und den Vorsprung bis zum Spielende verwalten. Ein letztes Aufbäumen der Waldviertler brachte nur mehr eine Kosmetikkorrektur und Spiel eins ging nach zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 13:8 an Wels.

Auch beim zweiten Duell zeigte sich die Schremser Defense nicht immer sattelfest, Punkt um Punkt vergrößerte sich der Vorsprung der Oberösterreicher. Offensiv konnte man nicht dagegenhalten, magere zwei Hits in sieben Innings reichten schlussendlich nur für einen Run – 1:10. In fünf Duellen mit Wels mussten sich die Beers somit viermal geschlagen geben.

Am Wochenende haben die Beers „spielfrei“, sechs Partien stehen noch am Programm.