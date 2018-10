In der Sommerpause blieb die erhoffte Neuverpflichtung beim UBBC Gmünd aus, nachdem man neben Kurzzeit-Legionär Martin Stepansky auch Hans Ganter wegen eines Auslandsjahres für die gesamte Saison vorgeben muss. Dafür kommt jetzt Verstärkung in Form eines alten Bekannten: Clemens Köhler steigt wieder ein.

„Er trainiert bereits seit vier, fünf Wochen mit den Einserherren mit, hat gesagt, er möchte es noch einmal probieren“, schildert UBBC-Manager Franz Chwatal. Beim knappen Kader der Grenzstädter eine Wohltat für den UBBC. Zurzeit fällt ja auch Sebastian Senk wegen einer Knöchelverletzung aus (die NÖN berichtete). „Wir freuen uns, dass Hilfe für das Herrenteam gefunden wurde“, so Chwatal.

Machbare Aufgaben warten im Cup

Der Routinier, der bis 2014 ein Fixpunkt bei den Einserherren war, sich danach in die Hobby-Mannschaft zurückzog, will auch den vielen jungen Spielen in der UBBC-Mannschaft hilfreich zu Seite stehen, um ihnen den Sprung in den Herrenkader zu erleichtern.

Seinen ersten Einsatz wird er wohl gleich am Samstag in der ersten Cup-Runde gegen Traiskirchen bekommen. Die wolle man überstehen, betont Chwatal. Beim Gegner handelt es sich nicht um den, der die Gmünder am Samstag in der Landesliga sitzen ließ (siehe oben), sondern um das Future Team, das sich den Sixers Klosterneuburg 50:85 geschlagen geben musste. „Die nächste Runde ist für uns realistisch“, so Chwatal.

Die Hobbymannschaft, die in der Vorsaison bis ins Viertelfinale vorstieß, bekommt es diesmal mit Deutsch Wagram zu tun. „Ein schwerer Gegner zum Start“, vermutet Chwatal. „Da sind einige ehemalige Landesliga-Größen in der Mannschaft.“ Dennoch starten die Gäste mit einem 4:0-Vorsprung in die Partie.