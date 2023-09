Saisonstart beim UBBC Gmünd: Die Körbejagd beginnt wieder

Durch die Top-Veranstaltungen, von Sommercamp über 3x3-Turnier bis zur Jubiläumsfeier, war der UBBC Gmünd während der Sommerpause ohnehin auch laufend präsent. Jetzt beginnt für die Gmünder Basketballer aber wieder der Liga-Alltag in allen Bereichen.

Damen-Landesliga: Den Anfang machen diesmal die Damen. Für die Mannschaft von Trainerin Kathrin Brezina geht's am Sonntag zum Auswärtsmatch zu Liga-Neuling Klosterneuburg, der statt Herzogenburg nachrückte. „Die Kräfteverhältnisse lassen sich jetzt noch schwer abschätzen, aber unsere Damen haben eine sehr gute Vorbereitung hinter sich gebracht, sind definitiv gewappnet für den Start“, sagt Manager Franz Chwatal. Wie berichtet steigt Tina Glaser nach fünfjähriger Pause wieder ein, zudem wurde mit Anna Biedermann ein 1,91 Meter großes Talent neu angemeldet. „Sie trainiert bereits seit etwa einem Jahr bei uns mit, wird in Klosterneuburg aber voraussichtlich noch nicht zum Einsatz kommen“, erklärt Chwatal.

Herren-Landesliga: Die UBBC-Herren sind in der ersten Runde spielfrei, weil wie berichtet Wiener Neustadt seine Meldung für die Liga zurückgezogen hat. Das ursprünglich geplante Vorbereitungsspiel gegen Budweis platzte, stattdessen geht es am Wochenende noch einmal für zwei Tage ins Trainingslager. Das erste Ligaspiel steigt dann am 8. Oktober in Mistelbach. Das erste Heimspiel steht am 14. Oktober gegen Baden auf dem Programm.