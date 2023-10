Die Mustangs gezähmt: UBBC Gmünd startete mit klarem Sieg in Saison

Die Gmünder Basketballer legten einen Start nach Maß in die neue Saison hin. Beim Ableger der Mistelbach Mustangs ließen die Grenzstädter keine Zweifel zu, bewegten sich schon ab dem zweiten Viertel auf der Siegerstraße.

Dabei waren die Vorzeichen gar nicht so ideal. Zwar war die Vorbereitung sehr gut verlaufen, allerdings musste nach einer im Abschlusstraining erlittenen Blessur Radek Vartecky kurzfristig absagen - der zweite Ausfall neben dem am Fuß verletzten Uli Fraberger. „Im Endeffekt war es aber trotzdem eine souveräne Vorstellung“, freute sich UBBC-Manager Franz Chwatal über den Sieg. „Ich habe mit einem Sieg gerechnet, aber die Leistung war wirklich sehr gut.“

Mair traf aus allen Lagen

Der UBBC legte gleich los wie die Feuerwehr, ging dank zwei Dreiern von Juray Valentiny mit 7:0 in Führung. Mistelbach versuchte zu kontern, kam aber nicht ganz heran, ehe Gmünd durch Freiwürfe weiter punktete. Mit sieben Punkten Vorsprung ging es schon ins zweite Viertel, wo Benjamin Mair so richtig aufdrehte, aus allen Lagen traf und Gmünd auf Abstand brachte. Unter dem Korb waren Martin Röck und Patrik Cais stark. So ging es schon mit 16 Punkten Vorsprung in die Pause.

In Viertel 3 beherrschten Valentiny und Cais die Offensive. Mit Kampfkraft enteilte der UBBC zwischenzeitlich schon auf 22 Punkte. Das dämmte Mistelbach mit zwei Dreiern noch etwas ein, die Niederlage konnten die Heimischen aber nicht mehr abwenden. Gmünd spielte im Schlussviertel den Sieg souverän heim, brachte dabei noch allen Spielern ordentlich Spielzeit.

Heimauftakt gegen den Meister

Damit sollte die Spielpraxis für den Heimstart am Samstag gegeben sein. Es geht gegen den amtierenden Meister Baden Black Jacks, der sich vorige Woche zum Saisonstart auch noch den erstmals ausgespielten Supercup gegen Cupsieger Foxes Bruck holte. Auch in der Landesliga legten die Kurstädter ordentlich los, gewannen gegen Bruck und Tulln.

„Das wird eine wichtige Standortbestimmung für uns. Und wohl auch auch ein Spiel auf sehr hohem Niveau“, sagt Franz Chwatal, der die Gmünder gleich noch einmal siegen sehen möchte. „Wir sind sehr gut drauf!“ Zusätzliche Verstärkung wird am Samstag voraussichtlich mit Radek Vartecky kommen, auch Fraberger könnte wieder ein Thema werden.