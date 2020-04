Damit überrumpelte der NBBV alle. Viele Wochen ließ er, während andere Hallensportverbände die Saison beendeten, die NÖ-Vereine im Unklaren über die Zukunft der Saison 2019/20. Nach Ostern sollte weiter entschieden werden. Und dann verlautbarte der Verband Anfang voriger Woche plötzlich: Abbruch aller NÖ-Meisterschaften!

Grundsätzlich keine Überraschung, weil eben auch alle anderen Hallensportarten bereits Schluss gemacht hatten. Dass sie so überrumpelt wurden, gefällt dann einigen Vereinen aber nicht. „Wir wurden nicht in die Entscheidungsfindung miteingebunden, sondern der Verband hat im stillen Kämmerlein entschieden“, sagt UBBC-Gmünd-Manager Franz Chwatal. „Wir werden die Entscheidung abre natürlich akzeptieren. Wenn es nicht geht, geht es nicht.“

Dass es nicht geht, glauben aber nicht alle – die Idee: Die Meisterschaft in September und Oktober fertig spielen, im November mit der neuen (etwas verkürzten) Saison beginnen. Mit diesem Vorschlag wendete sich NBBV-Ehrenpräsident und BBC-Tulln-Präsident Hanns Vanura an den Verband und die Vereine. „Mir geht es vor allem um die Kinder, die jetzt keine Medaillen mehr bekommen. Kleinen Vereinen hat man die Chance genommen, mit Erfolgen auf sich aufmerksam zu machen“, so Vanura zur NÖN.

Vom UBBC Gmünd kam Unterstützung. Chwatal: „Zeit wäre genug dafür. Wenn die Vereine dafür sind, wird der Verband vielleicht darüber nachdenken.“ Andere Vereine äußerten hingegen Bedenken. Auch der NBBV ist nicht begeistert, verweist auf gesundheitspolitisch notwendige Entscheidungen. Weiters sei keineswegs gesichert, dass man im September starten könnte. Also wohl doch Saisonende auch für die Basketballer.