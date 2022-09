Gmünd in Top-Besetzung mit guter Entwicklung

Werbung

Es läuft beim UBBC Gmünd. Das zweite Testspiel am Samstag gegen Ligakonkurrent Tulln wurde 93:64 gewonnen. Es entwickelte sich ein temporeiches, abwechslungsreiches Basketball-Spiel. Dank Rückkehrer Benjamin Mair und Radek Vartecky zogen die Gmünder aber früh davon. „Ein gutes Spiel, die Entwicklung ist sehr positiv“, sagte UBBC-Manager Franz Chwatal.

Freude herrscht bei den Gmündern derzeit auch über die sehr gute Personalsituation. Viele Positionen sind doppelt, einige sogar dreifach besetzt. Chwatal: „Wir sind sehr breit aufgestellt, das bietet uns viele Möglichkeiten.“ Die gesamte Saison wird‘s allerdings nicht auf diesem Level bleiben. Christoph Staud ist beruflich bedingt nicht immer da. Und Rückkehrer Sebastian Senk wird im November am Meniskus operiert. Bis dahin wird er den Gmündern aber noch etwas mit seiner guten Form weiterhelfen können. „Er hat gespielt, als hätte er keine Pause gemacht“, meinte Chwatal, der generell die Zusammenstellung der Mannschaft lobte.

Benjamin Mair feierte einen perfekten Einstand, war mit 17 Punkten gleich Top-Scorer. „ Er passt perfekt in die Truppe“, sagt Chwatal. „Die Stimmung ist in der Mannschaft generell super. Alle verstehen sich sehr gut. Die Freude am Sport als Zündfunke kann da heuer sehr gut funktionieren. Das ist sehr erfreulich.“

Zwei Wochen Vorbereitung stehen noch an, dann erfolgt daheim gegen Baden der Start in die neue Saison. Die Ligenzusammenstellung wurde indes noch einmal über den Haufen geworfen. Mödling zog seine Meldung zurück, wodurch jetzt nur zehn Teams an der Landesliga teilnehmen.

Das bringt einerseits den Vorteil, keine spielfreien Runden einziehen zu müssen. Andererseits sind daher so knapp vor dem Saisonstart noch einige Entscheidungen offen – etwa jene, wie es nach dem Grunddurchgang weitergeht. Das will der NBBV aber noch diese Woche entscheiden.