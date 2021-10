Gmünd mit Heimsieg in die Pause

Leerten die Gmünder Basketballer vorige Woche zum Saisonstart noch das Spiel gegen Traiskirchen in einem Viertel weg, so lieferten sie diesmal eine konstante Leistung ab, besiegten den BBC Tulln beim Großkampftag im Gmünder Schulzentrum (auch die Damen waren im Einsatz; siehe unten), deutlich.

Der Start des UBBC war wieder verhalten, nur kam der Gegner diesmal auch nicht recht vom Fleck. Bei 8:8 nach vier Minuten fand Gmünd besser in die Partie, setzte sich durch Michael Traxler, Radek Vartecky und Uli Fraberger auf 23:14 ab. Dreier, die im ersten Match kaum fallen wollten, gingen jetzt rein. David Graf und Bernhard Staud schraubten so den Vorsprung weiter nach oben. Die Gäste bewiesen zwar immer wieder Zug zum Korb, Gmünd rückte aber immer weiter weg. Zur Halbzeit hatten die Heimischen schon 47 Punkte auf dem Konto.

In dem Drive ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Besonders Vartecky war nicht zu halten, war mit 33 Punkten Topscorer. Er und Traxler bauten den Vorsprung auf 20 Punkte aus. Für die Vorentscheidung reichte das aber nicht. Plötzlich fand Tulln immer besser ins Spiel, vor allem Simon Schlesinger ließ den Vorsprung immer weiter schmelzen, trag aus allen Lagen. So waren die Gmünder vor dem Schlussabschnitt wieder nur mehr 14 Punkte voran.

Der UBBC begann dort nervös. Die Gäste hingegen setzten alles auf eine Karte, rückten auf fünf Punkte heran. Für mehr reichte es aber nicht mehr. Auch weil Gmünd wieder zurück ins Spiel fand, Vartecky, Graf und Staud bauten den Vorsprung wieder auf neun Punkte aus – 86:77.

„Ein verdienter Sieg“, resümierte UBBC-Manager Franz Chwatal. „Das Match war in Ordnung. Im Prinzip haben zwei Spieler Tulln im Spiel gehalten.“ Für ihn hat die heiße Phase der Meisterschaft schon begonnen, um einen Platz in den Top-6 zu ergattern. „Es wird kein einfaches Spiel geben“, sagt er. „Bis auf BK6 werden alle Teams in Reichweite sein. Es hängt viel von der Tagesverfassung ab.“

Jetzt ist aber erst einmal Pause. Wegen der Herbstferien und im Hinblick auf etwaige Covid-19-Verschiebungen (die es bisher nicht gab) gönnt sich die Herren-Landesliga drei Wochen Pause. Danach geht‘s mit dem NÖ-Cup los.