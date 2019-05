Was so vielversprechend begonnen hatte, endete am Sonntagabend für die Gmünder mit einer Niederlage im Spiel um den dritten Platz im Klosterneuburger Happyland. Der UBBC beendet die Saison damit als Vierter.

„Schade um diese Meisterschaft. Die Chance, den Titel ins Waldviertel zu holen, war so groß wie schon lange nicht“, seufzte UBBC-Manager Franz Chwatal. „Dennoch muss man zufrieden sein. Wir sind keine Profis und im Amateursport kann immer alles passieren…“ So etwa, dass man nur mit sieben Spielern zu den Sixers reist, während die Heimischen zwölf Mann aufbieten. David Graf ist am Fuß verletzt, Daniel Rohrmüller bereits in den USA, wo er ein Auslandsjahr absolviert und dann zwickte Radek Vartecky bald auch wieder das Knie „Da wird es eben dann schon sehr eng“, so Chwatal.

Das Spiel selbst wurde trotz aller Vorzeichen zu einem der besten in der so gut verlaufenen Saison. Zwar verschlief Gmünd den Start, war nach sieben Minuten schon 7:18 gegen die mit hohem Tempo agierenden Sixers hinten.

Ab jetzt fand man aber in die Partie, Michael Traxler, Vartecky, Sebastian Senk (der am Vormittag schon für die 1. SVg Gmünd im Tennis-Einsatz war) und Christoph Staud drehten das Spiel sogar um auf 25:23. Ab jetzt gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen. Bis vier Minuten vor Schluss. Da war bei 74:73 für BK 6 noch alles drin für den UBBC. „Aber dann haben wir einfach nichts mehr getroffen“, schüttelte Chwatal den Kopf. Die Heimischen zogen noch auf 87:73 davon.