Gmünds Zweierteam verspielte den Titel auf den letzten Drücker

Werbung

Im letzten Spiel der Saison stand für das Gmünder Zweierteam in der grenzübergreifenden Liga das Duell mit Jindřichův Hradec auf dem Programm. Nach dem klaren Heimsieg rechneten sich die Gmünder gute Chancen aus, auch in Tschechien bestehen zu können – mit einem Sieg und selbst noch bei einer knappen Niederlage schien sogar der Meistertitel in Reichweite. Den verspielten die Grenzstädter, die zu elft angetreten waren, aber deutlich, verloren mit 20 Punkten Unterschied.

Der Auftakt verlief zunächst nach Wunsch. Mit sicheren Punkten von Sebastian Senk und Clemens Köhler konnte der UBBC im ersten Viertel gut bestehen und holte sogar eine ordentliche Führung heraus. Im zweiten Viertel zeichnete sich jedoch bereits eine eklatant auftretende Wurfschwäche ab. Zu viele Chancen wurden vergeben, Neuhaus glich aus. Der UBBC hielt das Spiel noch bis drei Minuten vor dem Ende des Viertels noch ausgeglichen. Die letzten Minuten gehörten aber dem Gastgeber und so ging Gmünd schon mit sechs Punkten Rückstand in die Pause.

Das lange Warten auf den Tabellenstand

Das dritte Viertel besiegelte schließlich die Niederlage des UBBC. In der Offensive ging nur mehr wenig, die letzten vier Minuten des Viertels ging dann gar nichts mehr. Ein 8:0-Run von Neuhaus stellte die Gmünder am Ende vor eine unlösbare Aufgabe. Das letzte Viertel verlief dann auf beiden Seiten relativ trefferarm – 12:9 für die Tschechen reichten dem Heimteam aber zum klaren Sieg.

Was das für Auswirkungen auf die Tabelle hat, ist derzeit noch offen, da vonseiten der tschechischen Teams noch keine Ergebnisse der Spiele untereinander bekannt gegeben wurden. „Wir haben in sechs Spielen vier Siege geholt, was durchaus erfreulich ist“, sagt UBBC-Manager Franz Chwatal. „Gefühlsmäßig müssten wir Vizemeister sein.“