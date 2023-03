Herzschlag-Finale: Gmünder Heimsieg gegen Baden

Werbung

Als „Buzzerbeater“ werden im Basketball Würfe bezeichnet, die kurz vor Ertönen der Schluss-Sirene abgegeben werden und die das Spiel so noch auf Gleichstand bringen oder überhaupt entscheiden. Letzteres gelang am Samstagabend Patrik Cais. Er brachte damit dem UBBC Gmünd im ersten Viertelfinal-Spiel gegen die Baden Black Jacks auf dem letzten Drücker noch den Sieg. Und ließ damit sein Team samt wie immer lautstarkem Anhang regelrecht explodieren.

Dabei waren die Vorzeichen für Gmünd vor dem ersten Viertelfinale gar nicht so optimal gewesen. Erst zerstreute sich die Hoffnung, die Sixers Klosterneuburg als Gegner zu bekommen nach der Niederlage der Badener gegen Deutsch Wagram. Und dann tauchten die starken Kurstädter auch noch mit sechs ehemaligen Bundesliga-Spielern in der Grenzstadt auf. Auf der anderen Seite war der Willen beim UBBC Gmünd, den nach dem Sieg in Deutsch Wagram ausgelösten Aufwind weiter anzutreiben.

Baden startete besser, Gmünd aber bald in Führung

Es entwickelte sich ein Spiel auf höchsten Landesliga-Niveau. Baden übernahm zunächst die Führung, Juray Valentiny und Cais hielten den UBBC in der Offensive im Spiel. Der UBBC konnte im ersten Viertel die gestärkte Defensive nicht ausführen. Immer wieder kamen die Gäste nach Fehlern zu leichten Kontern. So musste Gmünd in Viertel eins 27 Gegenpunkte hinnehmen.

In Viertel zwei änderte sich allerdings das Bild. Die Gäste verließ zunächst die Treffsicherheit, während Benjamin Mair so richtig in Schwung kam, den UBBC an den Gästen vorbeiführte und in diesem Viertel 14 Punkte erzielte. So kam es, dass die Heimischen problemlos einen Rückstand von sechs Punkten aufholte und nach zwei Dreiern von Mair und Radek Vartecky mit fünf Punkten in Führung ging.

Turbulente Schlussphase für den UBBC

Nach Seitenwechsel blieb das Spiel knapp. Die Gäste kamen wieder heran, zogen vorbei und lagen drei Minuten vor Viertelende wieder um zwei Punkte vorne. Dann verließ den UBBC das Wurfglück. Baden zog noch auf acht Punkte davon und drängte Gmünd plötzlich mit dem Rücken zur Wand.

Die Gmünder befreiten sich zunächst aus dieser Lage, punkteten durch David Graf und Sebastian Senk. Es brauchte aber noch eine zweite Aufholjagd durch Valentiny, Vartecky und Maximilian Macho, dass der UBBC nachhaltig dranbleiben konnte. Und dann auch gleich erstmals als Sieger wirkte. Bei 76:74 trafen die Hausherren auch noch vier Freiwürfe. Zwei Dreier brachten Gmünd aber wieder ins Hintertreffen. Bei noch sieben Sekunden auf der Uhr nahm Coach Michael Traxler eine Auszeit.

Schluss-Punkt mit Schluss-Sirene

Aus dieser kam der UBBC via Einwurf noch zur Dreier-Chance. Diese vergab Vartecky zwar, doch am Rebound war Cais zur Stelle und versenkte den Nachwurf. Unter den schon großen Jubelstürmen des Publikums ertönte die Schluss-Sirene. Gmünd gewann 82:81.

„Eine gute Partie von uns. Wir haben unsere Form wieder gefunden. Wir haben noch einiges liegen gelassen, der Sieg hätte höher ausfallen können“, war bei UBBC-Manager Franz Chwatal die Freude groß. Das Rückspiel steigt am Sonntag in Baden. Dem UBBC reicht dort freilich jeder Sieg zum Aufstieg ins Halbfinale - aber auch ein Unentschieden, was es im Basketball ja eigentlich nicht gibt. Die FIBA ermöglicht einen solchen Ausgang aber für Hin-&-Rückspiel-Duelle.