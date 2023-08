Körbejagd unter dem Gmünder Sternenhimmel

Zu einem besonderen Spektakel kommt es am Samstag in der Gmünder Innenstadt, wenn der UBBC Gmünd im Rahmen des Turniers „Ballin' at the Border“ die „3x3 Austrian Tour“ nach der gelungenen Premiere im Vorjahr wieder in die Grenzstadt bringt. Das mit internationalen Teams gespickte Starterfeld wird ab 12.30 Uhr mit Blick auf das Alte Rathaus auf Körbejagd gehen.

„Das Turnierfeld ist wirklich extrem stark“, freut sich David Graf vom Organisationsteam schon auf echten Spitzenbasketball. Mit dabei sind Teams aus Italien (Mailand) und Tschechien (Kolin), die auf der heurigen Tour schon zwei Stops gewonnen haben. Sie werden die Favoriten sein. Mit dabei ist auch das kroatische Team, das im Vorjahr mit dem dritten Platz Eindruck in Gmünd hinterlassen hat.

Außerdem bilden die UBBC-Spieler Radek Vartecky und Juray Valentiny gemeinsam mit Valentinys Bruder Tomas, der im Bundesliga-Nachwuchs in Tschechien spielt, ein Team. Und mit Enrique Ganter und Jan Valuch sind noch zwei weitere Teams mit UBBC-Vergangenheit am Start. Freilich wird auch der UBBC selbst ein Team ins Rennen schicken, hat dabei auch Landesliga-Konkurrenz vom BBC Tulln im Feld.

Auch wieder mit im Gepäck ist das ganze Drumherum, das die „3x3 Tour“ neben den sportlichen Vorstellungen so aufregend macht. Einerseits die Spielart „3x3“-Basketball, bei der – nomen est omen – drei gegen drei Spieler antreten, nach Vorbild des Streetball wird auf einen Korb gespielt. Dazu herrscht auch neben dem Court immer Top-Stimmung mit Moderation und Musik-Beschallung von DJ Stari. Das lockte im Vorjahr mehrere Hundert Besucher in die Kirchengasse. Am Stadtplatz, wo der Court diesmal vor der Bäckerei Pilz, mit Korb Richtung Altes Rathaus aufgebaut wird, bieten sich noch mehr Möglichkeiten.

Die will der UBBC Gmünd auch ausnutzen, hat daher das Rahmenprogramm ausgeweitet. Neben „Side Events“ wie „2 Point Shootout“ gibt es ein Publikumsspiel und auch ein Nachwuchsspiel in Verbindung mit dem gerade laufenden UBBC-Sommercamp. „Nebenbei wird das Rote Kreuz Gmünd gemeinsam mit der Feuerwehr Gmünd für ein Kinderprogramm sorgen, es wird beispielsweise eine Hüpfburg geben“, verrät Graf.

Um 12.30 Uhr geht es los am Stadtplatz, da beginnen auch die Gruppenspiele, ab 18.30 Uhr läuft die Endrunde, ehe ab ca. 20 Uhr bei der Night Session unter Flutlicht die Sieger im Finale gekürt werden.