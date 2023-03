Der letzte Platz winkt für den UBBC Gmünd

Werbung

Verletzt, erkrankt, verhindert – dem UBBC Gmünd gingen am Samstag in Bruck die Spieler aus. Zu zehnt ging es zum Auswärtsspiel. Mit Radek Vartecky, Uli Fraberger, Bernhard Staud, Sebastian Senk und Martin Röck fehlte aber viel „Holz“ – zuviel. Die Foxes setzten sich am Ende klar durch und Gmünd kann sich den Top-Rang in den Play-offs nun endgültig aufzeichnen.

Aufgrund der Ausfälle hatte Bruck-Pivot Viktor Dedecek weitgehend freie Bahn. Mit Patrik Cais war nur ein „Langer“ beim UBBC an Bord, der konnte den Top-Scorer (37 Punkte!) nicht aufhalten. Schon im ersten Viertel betrug der Abstand elf Punkte. Der schmolz im zweiten dank Benjamin Mair und David Graf. Nach Seitenwechsel rückte Gmünd auf vier Punkte heran. Dieses Momentum wieder aus der Hand gegeben zu haben, war einer der Knackpunkte. Ein anderer sei die Schiedsrichter-Leistung gewesen, betonte Manager Franz Chwatal: „Die völlig überforderte Spielleitung schaffte es, uns so viele technische und unsportliche Fouls anzuhängen, wie wir in den letzten sechs Jahren insgesamt nicht geschafft haben.“

Damit muss der UBBC im Play-off weiter auf den ersten Sieg warten. Zwei Chancen gibt‘s noch – die erste am Samstag gegen Traiskirchen. Von der Euphorie vom Herbst ist jedenfalls wenig über. Es winkt wohl Rang sechs in der Tabelle.