Mair zurück beim UBBC Gmünd

Bis vor fünf Jahren spielte Benjamin Mair mit dem WBC Wels in der ABL, der höchsten Spielklasse Österreichs, wurde dort 2016 auch Vizemeister. In den vergangenen Jahren konzentrierte er sich auf sein Berufsleben, aber jetzt juckt ihn Basketball doch wieder. Dafür kehrt der Gmünder zu seinen Wurzeln zurück, wird ab der kommenden Saison die Landesliga-Herren des UBBC Gmünd verstärken.

„Es freut uns, dass er wieder zurückkommt“, sagt UBBC-Manager Franz Chwatal, der darüber hinaus weiteren Zuwachs zum Kader präsentieren kann. Neben dem wieder genesenen Coach Michael Traxler gibt auch Sebastian Senk nach einem Jahr Pause ein Comeback beim UBBC. Und auch Coach Maximilian Macho schlüpft nach etlichen Jahren wieder in den UBBC-Dress.

Zudem rückt Peter Ableidinger aus der Hobbymannschaft, die heuer wegen Personalmangel nicht am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt, zu den Einserherren auf.

„Damit haben wir einen wirklich großen Kader für die Saison“, freut sich Chwatal. Mit Martin Röck und Clemens Köhler bleiben auch zwei Routiniers weiter an Bord.

Am Samstag steigt das erste Vorbereitungsspiel in Gmünd gegen eine Prager Mannschaft, in der Woche darauf wird gegen Tulln getestet. Und dann geht‘s auch bald wieder in der Herren-Landesliga los.

Diese zählt auch in dieser Saison wieder elf Mannschaften. Statt Herzogenburg kommt Amstetten aus der oberösterreichischen Liga dazu. „Eine starke Mannschaft, dort spielen einige frühere St. Pöltner“, weiß Chwatal. Nach einer Runde (zehn Spiele) spielen die sechs oberen und die fünf unteren Teams jeweils noch eine Rückrunde. Anschließend geht‘s in die Play-offs, wo auch die beiden besten aus der unteren Hälfte dabei sind.