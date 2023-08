Mega-Spektakel 3x3 Across Gmünd: Tschechen holten Sieg in Top-Turnier

Was für ein Samstag in der Gmünder Altstadt! Der UBBC Gmünd zündete mit seinem „3x3 Across Gmünd - Ballin' at the Border“ ein Riesen-Feuerwerk. Besser kann man seinen Sport kaum mehr mitten in die Stadt bringen. Mehrere Hundert Zuschauer waren auf dem Stadtplatz den gesamten Nachmittag bis in die Nachtstunden dabei, sorgten, angetrieben von DJ Stari, stundenlang für Mega-Stimmung - und bekamen dazu noch Basketball der Spitzenklasse zu sehen.

Besonders in der Endrunde ließen die Teams teils Spielzüge zum Zungeschnalzen sehen. Hier stachen besonders das italienische Team MLN, das tschechische Quartett Kolin und die Mödlinger Formation 2340 hervor. Die drei, allesamt gespickt mit Bundesliga-Spielern, schafften es auch ins Halbfinale, gemeinsam mit den Flyers Wels, die fast das gesamte Turnier zu dritt bestreiten mussten, weil Elvir Jakupovic verletzt ausscheiden musste.

Eine physischer Gewaltakt, weil alle drei Spieler immer auf dem Court stehen mussten, der aber dann im Halbfinale endete. Kolin setzte sich klar 21:7 durch. Weitaus spannender lief's im anderen Semifinale, wo die beiden Publikumslieblinge MLN und 2340, mit dem österreichischen Nationalteamspieler Rashaan Mpemba, aufeinandertrafen. Die Partie war lange Zeit ausgeglichen, im Finish bekamen die Mailänder aber dann doch die Oberhand, gewannen mit 21:16 sogar vorzeitig (im 3x3-Basketball laufen die Spiele 10 Minuten oder solange, bis ein Team 21 Punkte erreicht hat).

Top-Ergebnisse auch für heimische Teams

Das Finale zwischen Kolin und MLN, die beide im Vorfeld als Favoriten gehandelt wurden, auf der heurigen 3x3 Tour schon Turniersiege eingefahren haben, wurde dann zu einem echten Nailbiter. Die Führung wechselte mehrfach, lange Zeit kam kein Team auf mehr als zwei Punkte Vorsprung. Mit viel Mühe erarbeitet sich Kolin schließlich doch ein paar Zähler Vorsprung. In den letzten eineinhalb Minuten drückten die Italiener noch einmal aufs Gas, kamen wieder auf einen Punkt heran. Dabei blieb es aber. Die Tschechen spielten die letzten Augenblicke clever herunter, gewannen mit 19:18.

Im Spiel um Platz drei geigten die Mödlinger noch einmal auf, gewannen gegen die Flyers klar 21:11.

Mit dabei waren auch einige einheimische Teams, respektive Teams mit UBBC-Gmünd-Verbindung. So spielten etwa UBBC-Landesliga-Coach Maximilian Macho und der frühere Spieler Enrique Ganter, der beim Two Point Shootout für Furore sorgte, sich im Finale erst im Stechen beugen musste, mit den ACSL OGs. Mit Armin Graf, David Graf, Sebastian Senk und Alexander Macho stellte der Veranstalter auch selbst ein Team. Der frühere UBBC-Legionär Jan Valuch war mit dem tschechischen Team Pickles im Einsatz. Stark drauf waren die UBBC-Spieler Daniel Rohrmüller und Juray Valentiny, die mit Valentinys Bruder Tomas und Jordan Oupoh als Bananas erst im Viertelfinale knapp an den Flyers scheiterten.