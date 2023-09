(Mehr als) ein halbes Jahrhundert Basketball in Gmünd

Einen Tag voll Basketball mit drei Spielen zum 50-Jahr-Jubiläum (Seite cc) ließ der UBBC Gmünd am Samstagabend mit einer großen Jubiläumsfeier mit mehr als 150 Gästen, darunter auch zahlreiche Ehrengäste wie NBBV-Präsident Ralf Maurer, Sportunion-NÖ-Präsident Raimund Hager, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger oder die UBBC-Präsidenten Thomas Eigenschink und Stefan Graf, ausklingen.

Der stimmungsvolle Abend im Palmenhaus stand unter dem Motto „50 Jahre Basketball im Waldviertel“. Dabei war das eigentlich eine geschichtliche Unschärfe, wie Ehrenobmann und Vereinsgründer Ernst Wandaller im Gespräch mit Moderatorin Ursula Köhler-Vogl erzählte: „Der Anfang war schon in den 1950er-Jahren, als ich mit Schulkollegen in einer Schülerauswahl gespielt habe. Wir wussten damals nicht wirklich, was das für eine Sportart ist, schon gar nicht, wie man richtig spielt. Aber es hat mir Spaß gemacht.“

1957 schließlich schrieb sich Wandaller für einen Basketball-Lehrgang in Obertauern ein. „Bei Karl Krappel, einem Kriegsveteran“, erinnerte sich Wandaller. „Er hatte nur ein Bein, aber er hat alles über Basketball gewusst, uns alles gezeigt, was man wissen muss. Und er hat uns den Basketball-Virus eingeimpft.“ Danach bildete sich in Gmünd ein erstes Team, später auch schon ein Damenteam. 1961 nahm das Team an den Unionsfestspielen teil. „Das war die erste Blütezeit“, so Wandaller. „Während unserer Studienzeit ist es etwas eingeschlafen. Für mich war aber immer klar, dass es nach der Rückkehr nach Gmünd wieder los geht.“

Und es ging los. Schon in seinem ersten Jahr als Gymnasium-Lehrer, damals noch in der alten Bürgerschule (heute Gesundheitszentrum), trainiert wurde aber hauptsächlich in der Hauptschule. Ein Jahr später wurde das neue Gymnasium eröffnet - und damit die erste Kaderschmiede. „Das war ein richtiges Highlight, die neuen Sporthallen“, sagt Wandaller. „Ich konnte zudem in der Schule schauen, wer für das Basketball spielen geeignet ist. Da gab es einige große Talente. Viele davon sind heute da.“

Mit dem daraufhin 1972 gegründeten UBBC Gmünd feierte Vereinsgründer Wandaller und viele Generationen an Spielern und Funktionären große Erfolge. Zehn Jahre nach der Gründung stieg der UBBC erstmals in die Landesliga auf. Seit 1993 spielt der Verein durchgehend in der höchsten Spielklasse Niederösterreichs (die dritthöchste Spielklasse Österreichs), wurde seither zweimal Vizemeister. Ab 2001 ist auch die Damenmannschaft ein Fixpunkt im Verein, in der Landesliga sind die UBBC-Damen Serien-Vizemeister.

Zum Jubiläum überbrachten zahlreiche Ehrengäste Glückwünsche - darunter auch NBBV-Präsident Ralf Maurer, der den Gmündern 2013 beim letzten großen Erfolg, dem Vizemeistertitel, noch als Aktiver bei Finalgegner Sixers Klosterneuburg gegenüberstand. „Als Spieler haben wir uns Top-Duelle geliefert, waren ja durchaus Erz-Rivalen“, sagte er. „Jetzt als Präsident bin ich immer noch regelmäßig mit Franz Chwatal und Michael Traxler in Kontakt, tauschen uns aus, wie wir den Sport weiterentwickeln können.“ Und hatte für Obmann Traxler und Manager Chwatal eine Glaspokal zum Jubiläum mitgebracht.

Ein ganz besonderes Geschenk hatte Markus Mayer, Obmann des SKN St. Pölten, der am frühen Abend anlässlich des Jubiläums ein Testspiel gegen die Dukes Klosterneuburg in Gmünd spielte, im Gepäck. „1972 war nicht nur besonders, weil der UBBC Gmünd gegründet worden ist. Damals wurden auch die New York Knicks zum letzten Mal Meister in der NBA, MVP wurde damals Willis Reed“, erzählte er - und enthüllte das Geschenk, das der leidenschaftliche Basketball-Trikot-Sammler aus seinem großen Fundus gekramt hatte: ein von Reed signiertes Trikot aus der Meistersaison. Ein Geschenk, das wohl für viele Jahre einen Ehrenplatz bekommen wird.

Und was bringt die Zukunft sonst? Als Ernst Wandaller 1978 beim damaligen Hauptschul-Direktor Franz Preißl intervenierte, doch eine Zuschauergalerie im Turnsaal der damals gerade in Planung befindlichen Hauptschule zu installieren, stieß er auf offene Ohren. „Das war im Gymnasium immer unser Problem, dass wir kaum Platz für Zuschauer hatten. Der Sport lebt aber von den Zuschauern“, sagte Wandaller beim Festakt und legte den Aspekt auf die Gegenwart um - mit einem Augenzwinkern Richtung Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Der Verein hat sich fantastisch entwickelt, die Galerie ist voll. Wir brauchen etwas, wo wir mehr Leute unterbringen.“

Diese Vorlage griff zum Abschluss des Festakts auch NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger auf, der selbst lange Jahre aktiv beim UBBC spielte, bis heute dem Verein verbunden ist. Von Moderatorin Köhler-Vogl auf Wünsche für die Zukunft angesprochen, sagte er: „Eine größere Sporthalle wäre für die Weiterentwicklung des Vereins, der jetzt schon einen so hohen Zuschauer-Zuspruch hat, enorm wichtig.“

Gemessen am Beifall, den sowohl Wandaller als auch Lohninger bekamen, dürfte dieses Anliegen vielen im Verein ein Bedürfnis sein. Es ist schon eine Weile her, dass Gespräche über eine neue Sporthalle in Gmünd geführt wurden (und scheiterten). Vielleicht wurde am Samstag im Palmenhaus ja die Saat für einen Neubeginn ausgebracht.