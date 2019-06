Die Neuausrichtung bei den Gmünder Basketballern schreitet voran. Nachdem sich der UBBC vor zwei Wochen von Trainer Sergej Orekhov getrennt hat, präsentierte der Vorstand nun die neuen Gesichter für die Trainerbank. Es sind zwei alte Bekannte: Michael Traxler und Max Macho werden ab dieser Saison die Landesliga-Herren coachen.

Traxler wird sich dabei verstärkt auf das Training unter der Woche konzentrieren. Während des Spiels soll Macho, der seit einigen Jahren wegen Knieproblemen nicht mehr selbst spielen kann, das Coaching übernehmen. „Die geteilte Lösung ist für uns die ideale“, sagt Manager Franz Chwatal. „Wenn du während des Spiels auch noch coachen musst, bist du zu sehr abgelenkt.“

Dass nach dem St. Pöltner Orekhov wieder eine interne Lösung gefunden werden soll, war von Beginn an klar. „Wir haben dann in einer Sitzung darüber beratschlagt, wie es weitergehen soll“, so Chwatal. „Einige Spieler kommen nicht mehr so oft ins Waldviertel. Wenn du unter der Woche sechs Leute am Training hast, brauchst du keinen hauptamtlichen Coach… Träx hat sich dann gleich angeboten, dass er sich vorstellen könnte, als Trainer zu übernehmen, aber mit einem Partner. Da haben wir mit Maxi auch eine gute Lösung gefunden. Er kann zwar selbst nicht mehr spielen, hat aber sehr viel Ahnung von Basketball.“

Generell will man in der Grenzstadt künftig wieder kleinere Brötchen backen. Die Erwartungshaltung wird heruntergeschraubt – statt des Titels ist nur mehr das Erreichen der Play-offs das Ziel. „Generell wollen wir unsere jungen Spieler forcieren. Einige Spieler haben auch schon zugesagt, dass sie wieder kommen. Wir werden also eh mehr als sechs Leute beim Training sein“, so Chwatal.

Gibt Meister auf? Damenliga wackelt

Der Liga-Modus (Landesliga und 1. Klasse) wird indes auch für kommende Saison beibehalten, das wurde am Donnerstag bei der NBBV-Sitzung beschlossen. Noch nicht gesichert ist die Vereinszahl. So weiß nich einmal Meister Twin City, ob er für die kommende Saison eine Mannschaft stellen kann.

Noch gravierender wird es bei der Frauen. Für die Landesliga haben nur Gmünd und St. Pölten eine Mannschaft gemeldet. „Da sucht der Verband noch händeringend in anderen Bundesländern nach Vereinen, die in NÖ spielen wollen“, sagt Chwatal. „Eine Meisterschaft zu zweit hat wenig Sinn.“