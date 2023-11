Offensiv-Flaute: Gmünder schlitterten in Punkte-Negativrekord

Für die Gmünder Mannschaftssportler war es ein rabenschwarzes Wochenende. Rutschten die Fußballer schon am Freitag in Wieselburg in ein schweres 2:9-Debakel (Seite 79), wurde auch der UBBC Gmünd am Sonntag am falschen Fuß erwischt, unterlag in Deutsch Wagram nicht nur deutlich mit 41:77, sondern stellte dabei auch noch einen unrühmlichen Rekord auf: Weniger Punkte haben die Basketballer in der Herren-Landesliga noch nie erzielt.

Dementsprechend kleinlaut waren die Gmünder auch nach der Klatsche. Denn eigentlich war die Traxler-Truppe gut in Form, mit einigen Erwartungen zum Spitzenspiel gegen die Alligators angereist – obendrein mit dem wiedergenesenen Juray Valentiny, dafür ohne Bernhard und Christoph Staud sowie Uli Fraberger und Sebastian Senk. In Verbindung mit Benjamin Mair, der in den ersten Partien kaum zu bremsen gewesen ist, hätte da in der Offensive trotzdem einiges möglich sein sollen. Aber es kam anders.

Nur fünf Minuten auf Augenhöhe

Die ersten fünf Minuten konnte Gmünd bis 6:6 gut mithalten. Das war's dann aber auch. Deutsch Wagram zog im ersten Viertel schon auf zehn Punkte davon. Den zweiten Abschnitt konnte der UBBC einigermaßen ausgeglichen gestalten. Nach dem Seitenwechsel kam aber ein großer Einbruch in der Offensive. Gmünd traf weder unter dem Korb noch aus der Distanz. Die Heimischen hingegen legten immer wieder nach. Vor dem Schlussviertel lagen sie 58:30 in Front. Diese Tendenz setzte sich auch im vierten Viertel fort.

Dabei hätten sich die kassierten Punkte mit 77 sogar einigermaßen in Grenzen gehalten. Allerdings war die Offensive eine Totalausfall. Die 41 erzielten Punkte markierten einen neuen Negativrekord der Gmünder in der Landesliga – der lag bisher bei 45 Zählern.

Gute Verteidigung und Chancen nicht genutzt

In den ersten drei Partien hatten allein die beiden UBBC-Topscorer Mair und Valentiny schon gemeinsam jeweils mehr Punkte beigesteuert. Diesmal brachten sie es nur auf insgesamt sechs Zähler. Einzig Radek Vartecky (14) spielte einigermaßen in Normalform.

Warum es vor dem Korb gar so schlecht lief, da führt UBBC-Manager Franz Chwatal neben der fehlenden Treffsicherheit auch die Spielweise der Deutsch Wagramer ins Treffen: „Sie haben gut verteidigt, wir sind teilweise schon gar nicht zu den Würfen gekommen. Und bei den Chancen, die wir bekommen haben, waren wir einfach nicht sattelfest.“

Drei Monate ohne Heimspiel drohen

Damit hängt der UBBC Gmünd nach drei Runden im Tabellenkeller fest. Wie man da wieder rauskommen will? „Gewinnen, gewinnen, gewinnen!“, nennt Chwatal ein in der Theorie einfaches Rezept. Die erste Gelegenheit dazu gibt es am Samstag beim Heimspiel gegen Mödling. In Normalform ein schlagbarer Gegner für Gmünd.

Für den Kopf wäre es ohnehin wichtig, gleich zurückzuschlagen. Und auch dahingehend, dass die Partie das letzte Heimspiel für drei Monate sein könnte. Da Traiskirchen das Spiel für 2. Dezember absagen musste, hat Gmünd bis zum 20. Jänner in der Liga nur mehr Auswärtsspiele. Hoffnung macht nur mehr die noch ausständige Cup-Auslosung, die könnte dem UBBC mit etwas Glück am Samstag vor Weihnachten noch ein Heimspiel bescheren.