Sie können es noch: Dezimierte Gmünder überrollen Deutsch Wagram

Am letzten Tabellenplatz im Oberen Play-off änderte es nichts mehr. Der UBBC Gmünd holte sich in der letzten Partie vor den Finalspielen am Sonntag mit dem ersten Sieg in der Zwischenrunde eine große Motivationsspritze - und das ausgerechnet gegen die Alligators Deutsch Wagram, gegen die die Grenzstädter im Herbst noch bitter in der Overtime verloren haben, beim letzten Spiel in Deutsch Wagram gab es jedoch eine Minus-50-Punkte-Klatsche.

Dabei standen die Vorzeichen diesmal auch nicht gut für den UBBC, der eine ganze Reihe an Spielern vorgeben musste - darunter das Trainerduo Michael Traxler und Maximilian Macho, Leistungsträger Benjamin Mair sowie Martin Röck. „Zum Glück haben wir einen so großen Kader. Der hat sich wieder einmal ausgezahlt. Wir hatten trotzdem neun Spieler mit dabei. Und die haben wirklich eine Top-Leistung geboten“, freute sich UBBC-Manager Franz Chwatal.

Jungvater Radek Vartecky entfesselt

Besonders die zuletzt angeschlagene Defensive der Gmünder funktionierte in Deutsch Wagram sehr gut, hatte die in Bestbesetzung angetretenen Alligators, die unter der Woche Tulln um 30 Punkte geschlagen hatten, gut im Griff. Dazu lieferte die UBBC-Offense mit Rückkehrer Radek Vartecky, der euphorisiert von der Geburt seiner Tochter zur Höchstleistung auflief, eine Top-Leistung ab. „Radek hat im zweiten Viertel alle unsere Punkte gemacht! Er war überhaupt nicht zu halten“, schilderte Chwatal. Am Ende holten Vartecky und Juray Valentiny jeweils 21 Punkte, waren die Gmünder Top-Scorer.

Das Spiel begann ausgeglichen. Beim UBBC zeigte gleich einmal Valentiny auf. Deutsch Wagram glich jedoch bald aus, das Spiel wogte hin und her, ehe die Heimischen dann doch mit fünf Punkten davonziehen konnten. Im zweiten Viertel zeigte der UBBC mit seiner wieder erstarkten Defensive, dass man nicht bereit war, das Spiel so leicht aus der Hand zu geben. Noch dazu packte Vartecky seine Wurfkünste aus und hielt mit seinen 14 Punkten den UBBC im Spiel. Zur Pause lag Gmünd sogar zwei Punkte vorne.

Entscheidung im letzten Viertel

Das dritte Viertel war wieder defensiv geprägt. Der UBBC ließ sechs Minuten keinen Punkt zu, zog auf 40:31 davon. Doch die Alligators fingen sich, machten zwölf Punkte in Serie und gingen in Führung. Christoph Staud glich mit einem Freiwurf aus. Also musste das letzte Viertel entscheiden.

Die Defensive der Gmünder nervte die Gastgeber sichtlich, noch dazu kamen Valentiny und David Graf in Wurflaune. Vier Minuten vor dem Ende lag der UBBC mit zwölf Punkten in Führung. Deutsch Wagram bäumte sich noch einmal auf, ehe Valentiny mit seinem dritten Dreier den UBBC sechs Punkte in Führung brachte. Am Ende versuchten die Gastgeber noch mit taktischen Fouls ihr Glück, doch der UBBC hielt seinen Korb unter Verschluss und ging am Ende jubelnd vom Platz.

Viertelfinal-Gegner ist noch offen

Damit endete das obere Play-off mit einem bitter notwendigen Erfolgserlebnis für den UBBC Gmünd. Weiter geht es jetzt mit dem Viertelfinale - das Hinspiel steigt gleich am Samstag in Gmünd. Wer dort der Gegner sein wird, entscheidet sich aber erst am Donnerstagabend. Da empfängt Deutsch Wagram noch die Baden Black Jacks. In der Tabelle liegen die Teams so eng beisammen, dass der Ausgang dieses letzten Spiels der Zwischenrunde noch einige Platzierungen durcheinanderwürfeln kann.

Fix ist, dass der UBBC Gmünd auf den Tabellendritten trifft. Gewinnt Deutsch Wagram das letzte Spiel, ist Baden aufgrund der Korbdifferenz Dritter und der Gmünder Gegner. Möglich ist auch, dass es für den UBBC zum Klassiker gegen die Sixers Klosterneuburg kommt - dafür müssen die Gmünder Fans Baden die Daumen drücken.