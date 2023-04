Spannendes Finish für das Gmünder Frauenteam

Für die Damenmannschaft des UBBC Gmünd geht es jetzt in die finale Phase der Meisterschaft. Am Samstag gab es gegen nur zu fünft angereiste Herzogenburgerinnen wichtige Punkte im Rennen um den Vizemeistertitel.

Zu Beginn entwickelte sich ein eher trefferarmes Spiel. Beide Teams waren unter dem Korb kaum erfolgreich. Gegen Ende konnten dann Andrea Jäger und Lara Koppensteiner einen kleinen Vorsprung herauswerfen. Im zweiten Viertel blieb der Vorsprung zunächst konstant, ehe Herzogenburg mit zwei Dreiern in Folge sogar in Führung ging. Die Gmünder Damen konnten jedoch wieder ausgleichen und war es die stark aufspielende Stella Preis, die die Pausenführung fixierte.

Nach Spiel in Steyr fällt Entscheidung daheim

Im dritten Viertel führte zunächst Herzogenburg wieder, ehe Jäger den UBBC mit sicheren Freiwürfen wieder in Führung brachte. Diese Dynamik und Treffsicherheit, die sich Ende 3. Viertel entwickelte, nahm das Team ins entscheidende vierte Viertel mit. Kurzzeitig war Gmünd sogar zehn Punkte vorne. Am Ende kam Herzogenburg noch einmal näher, die Brezina-Mädels brachten den Sieg aber letztlich souverän ins Trockene.

Am kommenden Wochenende geht es für den UBBC Gmünd zu den noch sieglosen Damen aus Steyr, ehe die Meisterschaft mit dem Spiel gegen letzten Widersacher um Rang zwei in der NÖ-Wertung, Tulln, am 7. Mai in Gmünd beendet wird.