Sporthighlight in der Gmünder Innenstadt

Spitzenbasketball mitten in der Gmünder Innenstadt gibt's heuer wieder Mitte August. Der UBBC Gmünd bringt wieder die 3x3 Austrian Tour wieder nach Gmünd - und holt dafür das hochkarätige Turnier „Ballin at the Border“, das voriges Jahr eine fulminante Premiere mit Hunderten Besuchern, Moderation und DJ-Sound in der Kirchengasse gefeiert hat, wie berichtet mitten auf den Stadtplatz.

„Die Organisation geht jetzt in die Endphase, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet David Graf vom Organisationsteam des UBBC, der sich auch über hochkarätige Anmeldungen freut. „Wir haben Teams aus Österreich, Tschechien, Kroatien, Italien und Serbien.“

Gmünder Moonlight-Run am Vorabend

Mittlerweile wird auch konkret, wie der Court und die Umgebung angelegt werden sollen. Der Court wird auf der Straße vor der Bäckerei Pilz aufgebaut, der Korb wird dabei Richtung Altes Rathaus ausgerichtet. Dazu wird auf dem Stadtplatz selbst das von den früheren Altstadtfesten bekannt Hopferl-Schiff aufgebaut. Auch ein Kinderprogramm wird es geben, so Graf.

Das Event wird auch gemeinsam mit einem weiteren Sport-Highlight in der City beworben, dem Gmünder Moonlight-Run des LT Gmünd, der am Vorabend stattfindet. Der wird heuer aufgrund der für den Basketball-Court nötigen Straßensperre zwischen Bäckerei und ehemaliger Mini-Bar auch mit leicht adaptierter Strecke gelaufen. Auch der Gmünder Wochenmarkt am Samstagvormittag kann über die Bühne gehen. Ab mittags sind aber die Basketballer am Zug.