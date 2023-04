Top-Event: „Ballin‘ at the Border“ rückt auf den Gmünder Stadtplatz

Werbung

Beim Bezirksfest im Juni vorigen Jahres war das 3x3-Turnier „Ballin‘ at the Border“ des UBBC Gmünd in der Kirchengasse der große Höhepunkt am Abend. Viele Hundert Besucher drängten sich auf dem Ruzicka-Parkplatz rund um den eigens aufgebauten Basketball-Court, die Stimmung war bei professioneller Moderation und DJ-Sound am Kochen. Dazu gab‘s Spitzen-Basketball zu sehen. Dass die 3x3-Tour heuer noch einmal in der Bezirkshauptstadt Station machen sollte, war schnell klar. Der Termin rückt etwas nach hinten, auf den 12. August, dafür kommt das Turnier wirklich ins Stadtzentrum.

„Nachdem wir voriges Jahr wirklich enorm viel positiven Zuspruch erhalten haben, wollen wir heuer wenn möglich noch einen draufsetzen“, sagt David Graf vom Organisationsteam. „Der Parkplatz in der Kirchengasse war perfekt neben dem Bezirksfest. Da heuer aber kein solches Fest nebenbei stattfinden wird, wollen wir so zentral wie möglich sein.“ Viel zentraler als heuer wird der UBBC auch nicht mehr kommen – der Basketball-Court wird nämlich auf dem Stadtplatz aufgebaut!

Körbewerfen mit Blick aufs alte Rathaus

Konkret wird alles auf der Straße vor der Bäckerei Pilz aufgebaut. „Das Spielfeld und alles rundherum hat eine ziemliche Größe. Nach langen Überlegungen ist das dort praktisch der einzig mögliche Standort“, erklärt Graf. „Der Korb wird Richtung altes Rathaus ausgerichtet werden, was eine einmalige Kulisse darstellen wird.“

Da das Spielfeld auch auf der Straße aufgebaut wird, wird diese zwischen Bäckerei und ehemaliger Mini-Bar gesperrt werden – für das gesamte Wochenende. Auch die Strecke für den Gmünder Moonlight-Run am 11. August musste angepasst werden. „Dafür sind wir dem LT Gmünd sehr dankbar“, sagt Graf.

„Haben uns einen Namen in der Community gemacht“

Der spätere Termin bringe auch Vorteile mit sich – zum Einen mehr Vorlaufzeit, allerdings auch Synergien. „Das Turnier ist zum Beispiel direkt nach den beiden Sommercamps“, so Graf, der mit dem Organisationsteam noch in der Abklärung der Rahmenevents steckt. „Es gibt einige Ideen. Wir wollen zum Beispiel nach der Siegerehrung eine kleine Aftershow-Party anhängen“, schildert Graf – und hat ambitionierte Ziele: „Wir wollen zeigen, was in Gmünd möglich ist und zu einem der Sport-Highlights im Bezirk werden.“

Aus sportlicher Sicht kann man sich wieder Spitzen-Basketball erwarten – Graf hofft hier auch auf Auswirkungen der Premiere. „Wir haben uns in der Community einen Namen gemacht, wurden sehr oft auf das Event angesprochen“, erzählt er. „Deshalb erwarten wir uns auch bei den Teams einen international und qualitativ noch hochwertigeren Zuspruch. Mal sehen, wer sich da aller auf den Weg nach Gmünd macht.“