Der UBBC Gmünd wandelt in der Frühjahrssaison weiterhin zwischen Licht und Schatten. Nur eine Woche nach der blamablen Vorstellung in Traiskirchen lieferten sich die Grenzstädter ein weiteres denkwürdiges Match gegen die Sixers Klosterneuburg – und fügten dem Tabellenführer die zweite Saisonniederlage zu.

„Ein starkes Match“, fasste UBBC-Manager Franz Chwatal zusammen „Vor allem in der zweiten Hälfte haben beide Teams sehr starkes Basketball gezeigt. Sehr schön anzuschauen.“ Dementsprechend stieg auch die Stimmung auf den vollbesetzten Zuschauerrängen. Und das Match begann sich zugunsten der Heimischen zu drehen…

Bis dahin war aber wieder etwas Leiden angesagt. Gmünd verschlief wieder den Start, konnte den treffsicheren Klosterneuburgern kaum etwas entgegensetzen. Zudem war man bei eigenen Wurfchancen zu unsicher und am Rebound nicht Herr der Lage. BK6 ging in Führung und blieb es bis zur Pause.

Defensive legt Grundstein zur Aufholjagd

Schon die Minuten davor nutzte UBBC-Coach Sergej Orekhov, um die Defensive neu zu ordnen. Mehrfach wurde jetzt zwischen Manndeckung und Zonenabwehr geswitcht. So bekam man Curtis Bobb und Alex Gschwind weitgehend in Griff. Die Aufholjagd startete.

Den Umschwung brachte das dritte Viertel, wo Radek Vartecky immer wieder die passende Antwort auf Bobbs wieder steigende Wurflaune parat hatte. Und als Vartecky im Schlussabschnitt umknöchelte und aufgeben musste, nahm Michael Traxler das Heft in die Hand – und riss das Team in einen Spielfluss hinein.

Vier Minuten vor Schluss war Gmünd erstmals in Führung (67:65). BK6 antwortete noch einmal, war nach einer weiteren Acht-Punkte-Serie von Traxler aber schmähstad.

Die Grenzstädter hatten das Spiel gedreht und wahren damit die Chance auf Play-off-Rang zwei. Ausrutscher wie in den Wochen davor sollte man sich jetzt aber nicht leisten.

Am Samstag kommt Bruck in Vollbesetzung nach Gmünd. „Ohne Ausfälle sind sie stark. Aber für uns sollte etwas möglich sein“, meint Chwatal. „Nur am Rebound müssen wir uns verbessern.“