Gmünds UBBC-Damen waren kämpferisch, mit Ausfällen aber ohne Chance

Auch die UBBC-Damen mussten gegen die Baden Black Jacks eine Niederlage einstecken. Im Gegensatz zu den Herren lieferten sie trotz einiger Ausfälle über die gesamte Spieldauer eine gute Leistung ab, boten so dem dennoch deutlich überlegenen Serienmeister gut die Stirn.

Der Beginn war noch ziemlich verhalten. Baden ging klar mit 11:0 in Führung, ehe Lara Koppensteiner den Bann der Punktelosigkeit brach. Die verbleibenden Minuten des Viertels konnte Gmünd das Spiel offen gestalten. In Viertel zwei wurde der Rückstand kurzfristig verringert, ehe Baden mit einem 12:2-Run die Basis für den Sieg legte.

Mit 20 Punkten im Hintertreffen kamen die Heimischen jetzt immer besser ins Spiel und hielten das Spiel in der zweiten Halbzeit offen. Das dritte Viertel wurde überhaupt mit 16:13 gewonnen, besonders Lara und Lea Koppensteiner setzten sich in der Offensive gut in Szene. Im Schlussviertel hatten zunächst die Gästedamen die Nase vorne ehe Elisabeth Pemberger den UBBC Team wieder heranbrachte und sich der Rückstand unter 20 Punkten einpendelte.

Am Ende stand eine gelungene Vorstellung der Gmünder Damen, die unter dem Korb hart und oft erfolgreich kämpfen musste, um sich die Bälle zu angeln. In der Offensive gelangen zahlreich gut Aktionen, die diesmal auch zum Erfolg führten.