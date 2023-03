UBBC Gmünd: Der letzte Platz ist fix

Werbung

Und wieder nicht. Knapp schrammte der UBBC Gmünd im abschließenden Heimspiel vor den Viertelfinalpartien am ersten Sieg im Play-off vorbei. 64:66 unterlagen die Grenzstädter den Traiskirchen Lions letztlich. Im Gegensatz zur deutlichen 66:83-Auswärtsniederlage in Bruck meldeten sich zum Heimspiel gegen die Traiskirchner immerhin Sebastian Senk, Uli Fraberger, Bernhard Staud und Martin Röck zurück – nur auf Radek Vartecky mussten die Grenzstädter nach wie vor verzichten.

Gut in die Partie starteten die Gmünder allerdings nicht, Viertel Nummer eins verlief durchaus durchwachsen – vor allem offensiv. Die Gäste hingegen gaben sich treffsicher, führten bereits nach sieben Minuten mit 20:10. Im Finish des ersten Viertels fanden die Gastgeber dann besser ins Spiel, Fraberger brachte die Hausherren mit einem sehenswerten Pirouettenwurf sogar bis auf fünf Punkte heran. Den Schwung der Schlussminuten transferierten die Gmünder anschließend ins zweite Viertel, starteten nach anfänglichen Schwächephasen einen 10:0-Run und gingen mit 34:32 erstmals im Match in Führung. Die Gäste blieben aber dran.

Viertel Nummer drei stand anfangs klar im Zeichen der Grenzstädter, die sich mit 45:42 erneut in Front warfen. Infolgedessen sah‘s beideseitig offensiv aber mau aus, ausschließlich Freiwurfpunkte wurden verzeichnet. Gegen Ende des vierten Viertels setzten sich die Traiskirchner dann kurzfristig ab, 23 Sekunden vor Schluss betrug der Rückstand „nur“ zwei Punkte. Benny Mair vergab last minute zwei aussichstreiche Dreierversuche. Der UBBC bucht damit Rang sechs im Play-off, am Sonntag geht‘s zum Abschluss zum letzten Spiel nach Deutsch-Wagram. Dann sollte auch der Viertelfinalgegner feststehen. Dessen Hinspiel wird fix in Gmünd steigen, da der besser Platzierte Heimrecht hat.