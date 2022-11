UBBC Gmünd: Doppelte Verlängerung für Sieg bei den Sixers

Werbung

Die Blockheide-Schnitzel vom Nationalfeiertag, die Manager Franz Chwatal nach dem Cup-Erfolg gegen Wiener Neustadt springen ließ, dürften den Gmünder Basketballern einen weiteren Leistungsschub gebracht haben. Die wuchsen nämlich im Spitzenspiel gegen BKVI Klosterneuburg über sich hinaus, holten den ersten Sieg im Happyland seit vielen Jahren.

Gegen die neuerlich rundumerneuerten Sixers startete der UBBC gut in die Partie. Valentiny und Mair scorten jeweils mit Dreiern. Der kleine Vorsprung des UBBC hielt allerdings nicht lange, Curtis Bobb streute zwei Dreier in Folge ein und brachte die Hausherren gleich wieder in Front. Traxler und Macho hielten Gmünd im Spiel. Das zweite Viertel stand dann klar im Zeichen der Gmünder. Sichere Treffer von Valentiny und Mair sorgten für den Ausgleich. Dann legten Vartecky und Cais ordentlich nach und der UBBC ging zwischenzeitlich sogar zehn Punkte in Front. Nach der Pause legte zunächst der überragende Valentiny mit einem Dreier nach.

Jetzt hatten die Gäste aber mit Defensivproblemen zu kämpfen, die Sixers gingen mit einem 18:2-Run in Front. Das Spiel schien schon den Bach hinunterzugehen, ehe Valentiny Gmünd wieder in die Spur brachte. Er erzielte alle UBBC-Punkte im dritten Viertel!

Im Schlussviertel blieb der Rückstand konstant. Erst in der Schlussminute glich der UBBC aus, rettete sich mit 83:83 in die Verlängerung. Dort ging es hin und her, Gmünd ging dank eines Steals von Traxler und eines Lay-ups von Mair in Front. Bobb glich in letzter Sekunde aber wieder aus. 92:92. Zweite Verlängerung!

Die brachte schlussendlich die Entscheidung. Zwar kamen die Gastgeber wieder besser in die Partie. Dem UBBC kam jedoch hier der Fitnessvorteil zugute, zudem mussten zwei Sixers nach fünf Fouls vom Feld. Mit zehn Punkten in Serie war der Auswärtssieg schließlich in trockenen Tüchern.

„Dieser Sieg ist bezeichnend für die Kampfkraft und den Willen, den derzeit unsere Mannschaft an den Tag legt“, so Manager Chwatal. Sensationell: Juraj Valentiny erinnerte mit 48 Punkten (!) an die goldenen 1990er von Daniel Spazierer.