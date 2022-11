UBBC Gmünd: Ersatzgeschwächt zur ersten Niederlage

Werbung

Im sechsten Spiel riss die Siegesserie des UBBC Gmünd in Traiskirchen. Der Optimismus, beim Landesliga-Team der Lions siegreich zu bleiben, hielt sich allerdings schon vor der Partie in Grenzen. Gleich drei wichtige Punktelieferanten mussten die Grenzstädter mit Benjamin Mair, Radek Vartecky und Christoph Staud vorgeben – im Schnitt der ersten Partien fehlten dem UBBC damit 45 Punkte.

Letztlich zu viel, um den sechsten Sieg einzufahren. Dabei waren die zehn nach Traiskirchen gereisten Gmünder über weite Strecken gut dabei, nahmen den Kampf an. Ein Auslasser im zweiten Viertel machte aber alle Bemühungen zunichte. Sieben Minuten blieben die Gäste ohne Punkte, der Vorjahresmeister zog mit einem 18:0-Run davon.

Aufholjagd reichte am Ende nicht

Aufgrund der Ausfälle startete Gmünd mit einer ungewohnten Formation, hatte deshalb auch etwas Schwierigkeiten. Das Spiel blieb aber offen, am Ende übernahm die Traxler-Truppe auch die Führung.

Bei 26:24 riss der Faden jedoch komplett. Leichfertige Turnover, schlechte Offensive, fehlendes Wurfglück. Die Heimischen nutzten diese Schwächephase, stellten auf 40:26 zum Seitenwechsel.

Davon erholten sich die Gmünder letztlich nicht mehr, wenngleich die Leistungen nach der Pause wieder besser wurden. Nach einem ausgeglichenen dritten Viertel verkürzte der UBBC im Schlussabschnitt den Rückstand wieder, kamen kurzzeitig auf sieben Punkte heran. Traiskirchen antwortete aber mit einem 7:0-Run. In weiterer Folge pendelte sich der Rückstand der Gäste bei zehn Punkten ein.

Damit rückt am Ende des Jahres die Tabelle zusammen. Der UBBC geht punktegleich mit Deutsch Wagram in die Pause. Am 3. Dezember kommt‘s dann zum direkten Aufeinandertreffen mit den Alligators in Gmünd, wo schon eine Vorentscheidung um die Winterkrone fallen kann.