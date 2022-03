UBBC Gmünd: Erste Pleite zum schlechten Zeitpunkt

Werbung

Im fünften Spiel ist die Siegesserie des UBBC Gmünd gerissen. Am Samstag musste sich die Traxler-Truppe in Wiener Neustadt geschlagen geben – mit 76:87 relativ knapp, aber vor allem auch unnötig. Denn die Gmünder gestalten das Spiel gegen die Blue Devils fast die gesamte Spieldauer über ausgeglichen, erwischen aber auf der Freiwurflinie einen rabenschwarzen Tag und waren auch sonst nicht treffsicher.

Besonders im Schlussviertel ließen die Gäste eine Chance um die andere unter dem Korb aus, liefen in einen Konter, den die Wiener Neustädter wiederum zu verwerten wussten. So wuchs sich die Niederlage letztlich noch vergleichsweise deutlich aus. Davor konnte sich kein Team absetzen, war das Spiel ausgeglichen.

Bei Gmünd war von Beginn an der Freiwurf-Wurm drin. Das Spiel lief ordentlich an, die Gäste konnten sich nur durch Fouls helfen. Der UBBC nutzte aber kaum die Freiwurfchancen.

Damit haben die Grenzstädter die vorige Woche noch große Chance, den Grunddurchgang in den Top zwei zu beenden und sich so direkt das Ticket für das Halbfinale zu holen, vertan. Bitterer noch: Vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang gegen BKVI Klosterneuburg (nach einer spielfreien Woche am 3. April) ist für den UBBC Rang fünf damit praktisch einzementiert. Nur durch entsprechende Überraschungen in Nebenpartien könnte es noch einen Platz nach vor oder zurück gehen.

„Damit bekommen wir es im Halbfinale mit einem stärkeren Gegner zu tun, was wir eigentlich vermeiden hätten können“, sagt Franz Chwatal, der auch in Klosterneuburg am Sonntag mit einer schwierigen Aufgabe rechnet. Die Sixers haben in der Saison erst ein Spiel verloren, mussten nun allerdings schon zwei Partien in Folge wegen zu vieler coronabedingter Ausfälle absagen, sind also womöglich etwas aus dem Rhythmus gekommen.

Nach dem Grunddurchgang ziehen die beiden topplatzierten Teams direkt ins Semifinale ein, die dahinter gereihten vier Teams spielen sich in Kreuzspielen (Hin- und Rückspiel) die restlichen zwei Halbfinalplätze aus. Die Halbfinals werden ebenfalls in Hin- und Rückrunde gespielt, das Finale dann im „Best of Three“-Modus. Der dritte Platz wird in einer Partie ausgespielt.