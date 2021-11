UBBC Gmünd: Im Cup geht‘s weiter

Nach zwei Wochen Pause geht am Wochenende die Saison für den UBBC Gmünd wieder weiter. Neben den Damen in der Landesliga stehen der Premieren-Auftritt der U14 und der Cup-Auftakt für die Landesliga-Herren auf dem Programm.

Deutsch Wagram ist am Sonntag der Gegner in der ersten Runde des NBBV-Cups für die Gmünder. Eine schwierige Aufgabe, die die Gmünder mit gemischten Gefühlen in Angriff nehmen. „Die sind immer schwer einzuschätzen, da ist alles möglich“, sagt UBBC-Manager Franz Chwatal. Neben einem Spieler, der an Corona laboriert, könnte ein zweiter verletzungsbedingt passen müssen. „Wir müssen schauen, wieviele Spieler wir aufbieten können, die Deutsch Wagram wehtun können.“ Erschwerend hinzukommt, dass der UBBC aufgrund der Handicap-Regel im Cup acht Punkte aufholen muss. Ziel ist freilich trotz allem der Aufstieg. Chwatal: „Vielleicht bekommen wir ja doch endlich einmal ein Heimspiel im Cup hin.“

Mit einem solchen startet die neu zusammengestellte U14-Mannschaft am Samstag gegen Traiskirchen in die Saison. Für die Landesliga-Damen steht ein Auswärtsmatch bei den SKG Ladies in Vorchdorf auf dem Programm.