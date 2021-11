UBBC Gmünd: Im Cup ohne Chance

Alle Hoffnungen, die der UBBC Gmünd heuer wieder in den NBBV-Cup gesteckt hatte, zerschellten bereits in der ersten Runde. Deutsch Wagram ließ den ersatzgeschwächten Gmündern keine Chance, überrollte sie mit 117:72.

Die ersten Hiobsbotschaften gab es dabei schon vor im Vorfeld des Spiels. So kann Spielertrainer Michael Traxler wegen Verhärtungen und Verknöcherungen im Knöchel für längere Zeit nicht spielen. „Gerade in der entscheidenden Phase“, seufzt Manager Franz Chwatal. „Aber vor Jänner, Februar brauchen wir mit ihm nicht rechnen. Der Knöchel schaut nicht gut aus.“ Dazu mussten die erkrankten Alexander Macho und Sebastian Pöhn kurzfristig absagen. Angesichts der Personalnot wurden bereits Martin Röck und Clemens Köhler reaktiviert, waren aber am Sonntag ebenfalls noch nicht einsatzbereit.

So machten sich am Sonntag nur acht Gmünder nach Deutsch Wagram und waren den Alligators in allen Belangen unterlegen. Immer wieder kamen die Heimischen zu leichten Punkten. Gmünd agierte phasenweise wie das Kaninchen vor der Schlange. Auch ohne die acht Punkte Handicap wäre das eine deutliche Niederlage geworden.

Vielleicht konnte der UBBC Lehren daraus ziehen. Am Samstag geht‘s in der Landesliga nämlich gleich noch einmal nach Deutsch Wagram.